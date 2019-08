Streaming en vivo de Santa Fe - Atlético Nacional, por la Copa Águila 2019: cómo verlo online o por TV

El cuadro paisa visita al León en El Campín, donde buscará certificar su paso hacia la siguiente fase del torneo.

disputa el segundo partido en la serie por la Copa Águila, ante Independiente Santa Fe. El 3-0 logrado hace unas semanas en el Atanasio Girardot le dan tranquilidad y confianza a los dirigidos por Juan Carlos Osorio y Pompilio Páez para encarar el juego de vuelta.

Después de la rotación ante , a la convocatoria regresaron nombres importantes como Alexis Henríqez, Daniel Muñoz, Jarlan Barrera y Hernán Barcos. Paéz ya anticipó que alinearía un equipo que le brinde garantías dentro de la cancha, por lo que se espera que varios de estos referentes estén desde el vamos.

En el lado Cardenal, que aún no conoce la victoria en el semestre, hay otra cara después de la salida de Patricio Camps y llegada de Harold Rivera. La misión es difícil, pero los locales, animados por su afición, no serán un rival fácil y lucharán al menos por el honor. Rivera no podrá contar con Sambueza por lesión y Arbeláez por sanción.

Pensando en los cuartos de final, quien sea el clasificado hacia esa instancia, enfrentará al , que supo deshacerse del Orsomarso sin mayores problemas, con marcador global del 8-0.

El artículo sigue a continuación

En Goal le damos las opciones a los aficionados de ambas escuadras para que no se pierda ninguna acción de este emocionante encuentro.

¿CÓMO VER SANTA FE VS. NACIONAL POR TELEVISIÓN?

El encuentro se disputará este jueves 15 de agosto a las 20:00 (hora de ) en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y tendrá señal de televisión por el Win Sports.

¿CÓMO VER SANTA FE VS. NACIONAL POR INTERNET?

En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. Las aplicaciones son compatibles para dispositivos Android e iOS.