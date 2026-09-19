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Liga Profesional
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Club Atlético Platense vs Newell's Old Boys: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Club Atlético Platense vs Newell's Old Boys
Club Atlético Platense
Newell's Old Boys
Liga Profesional

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Club Atlético Platense y Newell's Old Boys. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Club Atlético Platense recibe a Newell's Old Boys en un partido de Liga Profesional que encuentra a ambos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 10

Cómo sintonizar el Club Atlético Platense vs Newell's Old Boys

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para ver Platense vs Newell's Old Boys se detallan a continuación. El partido podrá seguirse por TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

Martin Palermo conduce a un Platense que atraviesa una racha complicada. El equipo de Buenos Aires llega al partido habiendo perdido tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competencias, aunque logró una victoria importante ante Fluminense en la Copa Libertadores el 15 de septiembre, resultado que al menos frenó el golpe anímico de una semana difícil.

Sin embargo, el tropiezo ante Estudiantes en la Liga Profesional el 12 de septiembre dejó en evidencia las dificultades del equipo en el plano doméstico. Palermo necesita que su equipo encuentre regularidad en el torneo local si quiere mejorar su posición en la tabla.

Newell's Old Boys, dirigido por Frank Kudelka, llega con una dinámica diferente. Los rosarinos no han perdido en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional, acumulando tres empates y dos victorias en ese tramo, lo que refleja un equipo sólido y difícil de vencer.

El último antecedente directo entre ambos, disputado en marzo de 2026, terminó en empate 1-1, lo que anticipa un partido parejo. Platense necesita los tres puntos en casa para salir de una posición incómoda en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Club Atlético Platense contra Newell's Old Boys alineaciones probables

Manager

  • M. Palermo

Martin Palermo dirige a Platense para este partido de Liga Profesional. Por el momento no hay lesiones ni suspensiones confirmadas en el plantel local, y no se ha publicado un once probable. La información se actualizará cuando esté disponible.

Frank Kudelka conduce a Newell's Old Boys como visitante. Tampoco se han confirmado bajas por lesión o suspensión en el equipo rosarino, y no se ha dado a conocer un once proyectado. Se agregarán novedades a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

CAP

CAP - Formulario

DEY
L1-0
DER
D1-1
FLU
L2-0
EST
L2-1
FLU
W2-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEW

NEW - Formulario

DER
W2-0
BAN
W2-1
EST
D0-0
ROS
D1-1
SAR
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Platense llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Fluminense en la Copa Libertadores el 15 de septiembre, aunque antes de eso cayó 2-1 ante Estudiantes en la Liga Profesional. En esos cinco encuentros, el equipo de Palermo convirtió cinco goles y recibió cinco.

Newell's Old Boys presenta un registro de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante Vélez Sarsfield el 11 de septiembre, mientras que también igualó 1-1 con Rosario Central. El equipo de Kudelka marcó siete goles y concedió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Club Atlético PlatenseEmpateNewell's Old Boys
0
4
1
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
Club Atlético Platense badge
Club Atlético Platense
CAP
1
F
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
2
Club Atlético Platense badge
Club Atlético Platense
CAP
0
F
Copa de la Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
Club Atlético Platense badge
Club Atlético Platense
CAP
0
F
Copa de la Liga Profesional
Club Atlético Platense badge
Club Atlético Platense
CAP
0
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
F
Liga Profesional
Club Atlético Platense badge
Club Atlético Platense
CAP
2
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
2
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se jugó en marzo de 2026 por la Liga Profesional, con Newell's Old Boys como local, y terminó 1-1. En los últimos cinco partidos entre ambos, Newell's acumula dos victorias, mientras que Platense no ha podido ganarle en ese período, con tres encuentros que terminaron en empate. La serie histórica reciente refleja un duelo parejo, aunque los de Rosario llevan la ventaja en los resultados definitivos.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Platense se ubica en la parte baja de la tabla mientras Newell's ocupa una posición intermedia. En el Apertura Grupo A, la situación se invierte levemente, aunque ninguno de los dos equipos está entre los líderes del grupo. Para Platense, ganar en casa es una necesidad concreta para alejarse de los puestos más bajos.

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