Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Canadá vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se podrá ver en vivo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Bosnia y Herzegovina abren sus respectivas campañas en la Copa del Mundo 2026 este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium, en un partido del Grupo B que marca el debut de los locales en su propio torneo.

Para Canadá, jugar en casa supone una presión y una expectativa que pocas generaciones han conocido. Jesse Marsch ha construido un equipo con vocación ofensiva, apoyado en la velocidad de Alphonso Davies y la contundencia goleadora de Jonathan David, quien llega al torneo como el gran referente del ataque canadiense.

Bosnian y Herzegovina regresa al Mundial doce años después de Brasil 2014, tras una clasificación dramática que incluyó eliminar a Italia en la fase de play-offs. El técnico Sergej Barbarez, exdelantero del Bundesliga reconvertido en entrenador, ha logrado forjar un bloque sólido que combina la experiencia del veterano Edin Džeko con el talento emergente de jugadores como Esmir Bajraktarević.

Barbarez no ha ocultado la emoción que siente ante este momento. El técnico bosnio ha reconocido públicamente que el himno nacional en el primer partido será un instante que llevará consigo para siempre, una declaración que resume el peso histórico de este regreso al escenario más grande del fútbol mundial.

Los Zmajevi llegaron a Toronto con una preparación reciente que incluye un empate ante Panamá y otro ante Macedonia del Norte, resultados discretos que no deben ocultar la confianza acumulada tras la victoria ante Italia. Canadá, por su parte, viene de empatar con Irlanda en su último amistoso y buscará aprovechar el calor de su afición desde el primer minuto.

El partido promete un choque de estilos: el pressing vertical de Marsch contra la solidez defensiva y las transiciones rápidas que caracteriza el fútbol de Barbarez. Ambos equipos saben que un buen arranque puede marcar el rumbo del grupo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá estará dirigida por Jesse Marsch, aunque de momento no se han confirmado alineación probable, bajas por lesión ni sanciones en el bando local. La información se actualizará cuando esté disponible antes del partido.

Bosnian y Herzegovina llega a Toronto bajo las órdenes de Sergej Barbarez, sin que se hayan publicado datos sobre el once inicial, lesionados o suspendidos. Se añadirán más detalles conforme se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá llega al partido con un registro de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Irlanda el 5 de junio, mientras que antes habían sumado una victoria por 2-0 frente a Uzbekistán. Los canadienses han marcado seis goles y encajado cuatro en ese período, con dos empates consecutivos antes de la victoria ante Uzbekistán.

Bosnian y Herzegovina acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Panamá el 6 de junio. Entre sus resultados más destacados figura la victoria ante Italia en la clasificación UEFA para el Mundial, con marcador 1-1 que les dio el pase. En total, los Zmajevi han marcado cuatro goles y encajado cuatro en sus cinco últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina no están disponibles en el registro actual. Este partido del 12 de junio en Toronto podría ser un encuentro histórico entre ambas selecciones en el contexto de una Copa del Mundo.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Bosnia y Herzegovina ocupa la primera posición, mientras que Canadá figura en el segundo puesto.