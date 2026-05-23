Las emociones afloraron en John Stegeman tras el ascenso del Willem II a la Vriendenloterij Eredivisie. El técnico, aún eufórico, explicó a Hans Kraay junior, de ESPN, por qué lloró tras vencer al FC Volendam en la final de los play-offs.

«Te mostraste muy emocionado tras el partido. ¿Tiene eso un significado especial?», le pregunta Kraay mientras el técnico celebra con sus jugadores frente a la grada visitante en el Kras Stadion. Las emociones le desbordan y, tras alejarse un momento, explica:

«Recordé mucho a mi padre, que falleció el año pasado. Era mi mayor fan. Y mi hijo se proclamó hoy campeón con el SV Epe 1», explica entre lágrimas, mientras le sangra la nariz.

«Todo se junta. No importa. Mi hijo estuvo esta mañana en el cementerio y me envió una foto: “El abuelo está orgulloso”. Por eso estoy así. Es mi mayor fan, y lo echo mucho de menos. Esto es para él. Perdón por llorar», añade el entrenador.

«No pasa nada, los hombres de verdad lloran. Enhorabuena», concluye Kraay, y Stegeman vuelve a la fiesta.

Instantes después se muestran imágenes de Stegeman en los vestuarios del Kras Stadion, hablando por FaceTime con su hijo y sin dejar de sonreír.