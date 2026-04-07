Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, logró romper la resistencia del alemán Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, durante el partido entre ambos equipos en la Liga de Campeones.

Mbappé marcó un gol en la portería de Neuer aprovechando un preciso centro raso de Trent Alexander-Arnold en la segunda parte del encuentro, después de una serie de paradas del guardameta alemán.

Sin embargo, el Bayern Múnich decidió el partido, disputado la noche de este martes en el estadio “Santiago Bernabéu”, en la ida de los cuartos de final de la Champions, con un resultado de 2-1.

Neuer brilló de forma notable en el partido y realizó 9 paradas a disparos peligrosos de los jugadores del Real Madrid, desde dentro y fuera del área.

Neuer fue un auténtico escollo para Mbappé en el partido de hoy, al impedirle marcar en más de una ocasión, sobre todo porque el francés busca igualar el récord de Cristiano Ronaldo como el jugador con más goles en una sola temporada de la competición continental.

Pero el gol de Mbappé privó a Neuer de dejar su portería a cero ante el Real Madrid por primera vez en su historia, ya que el guardameta alemán ha disputado 9 partidos contra el conjunto merengue y ha recibido goles en cada ocasión.

El portero alemán intentó desafiar a Mbappé con gestos provocadores tras sus paradas, lo que dio forma a un duelo entre ambos.

Lee también:

Descoloca los planes de Arbeloa.. Una figura del Real Madrid se pierde el duelo decisivo ante el Bayern

Tiago Betarsh rompe el récord de Raúl.. y Neuer iguala a Messi

Vídeo: La cumbre se enciende pronto.. La afición del Bayern ocupa los alrededores del Bernabéu

Fin de la crisis de Yamal.. Las bromas apagan el fuego de la discordia en Barcelona

Decisión valiente de Arbeloa.. Se filtra el plan del Real Madrid ante el Bayern

Pero este duelo trae a la memoria lo ocurrido hace unos 6 años, cuando Neuer privó a Mbappé de alzarse con el título de la Liga de Campeones con su anterior equipo, el París Saint-Germain.

Entonces Mbappé estaba en la cima de su rendimiento con el PSG y el equipo francés era el principal favorito para coronarse, pero Neuer se interpuso en su camino, ya que condujo al conjunto bávaro a ganar la final de 2020 por 1-0.

Hasta ahora, Mbappé sigue buscando su primer título en la Liga de Campeones de Europa, y si Neuer repite su brillante actuación en el partido de vuelta la próxima semana, podría eliminar de nuevo a la estrella francesa del torneo y continuar su sufrimiento.