Cómo ver el Sporting CP contra el Moreirense con una VPN

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Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 11 7 nov 2026 - 15:30 Estadio Jose Alvalade

El Sporting CP recibe al Moreirense en el Estádio José Alvalade de Lisboa en un partido de la Liga Portugal de gran importancia para las aspiraciones al título del equipo local.

El Sporting CP afronta este encuentro con un nuevo entrenador. Paulo Fonseca se ha hecho cargo del equipo y regresa a Portugal tras dejar el Lyon en un cambio a mitad de temporada que provocó duras críticas del club francés. Toma las riendas de una plantilla que ocupa el tercer puesto de la Liga Portugal y querrá causar una buena impresión desde el primer momento ante su afición.

Los últimos resultados del Sporting han sido dispares. Dos derrotas consecutivas ante el LASK en la Champions League y una derrota frente al Académico de Viseu en la Liga Portugal suscitaron dudas, pero las victorias contra el Casa Pia y el Shakhtar Donetsk han devuelto la estabilidad al equipo antes de este compromiso liguero.

El Moreirense llega en novena posición y ha mostrado suficiente calidad en las últimas semanas como para complicarle el partido. El equipo de Vasco Botelho da Costa ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros y su resultado más reciente es una victoria por 2-1 frente al Estrela da Amadora.

El historial de enfrentamientos directos favorece claramente al Sporting, que ha dominado este duelo en las últimas temporadas. Fonseca espera sumar los tres puntos mientras busca afianzar su autoridad en Alvalade.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Liga Portugal.

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