Sporting CP contra Manchester United: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Dos nuevas etapas se cruzan bajo las luces de Lisboa

El Manchester United viaja a Lisboa para enfrentarse al Sporting CP en la Champions League, en el Estadio Jose Alvalade.

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El Sporting llega en un gran momento. El equipo de Paulo Fonseca ha ganado sus cinco últimos partidos y el sábado venció 4-0 al Uniao Serra en la Copa de Portugal.

También ganó 1-0 a domicilio al Shakhtar Donetsk a principios de mes, un resultado que ayuda a explicar su presencia en la mitad superior de la clasificación de la Champions League.

El United llega tras una tarde dolorosa. El primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo terminó con una derrota por 4-0 ante el Liverpool, en la que Leny Yoro fue expulsado antes de que se cumplieran los diez minutos.

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El viaje a Portugal le brinda una oportunidad inmediata para reaccionar. El United venció 3-2 a la Roma en esta competición a principios de mes, pero ha encajado 15 goles en sus últimos cinco partidos.

Pochettino debe estabilizar ahora a un equipo que ocupa el 17.º puesto en la clasificación de la Champions League y está inmerso en la lucha por evitar el descenso en la Premier League. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Jugadores a seguir

Sporting CP: Luis Suarez es el máximo goleador, con nueve tantos, mientras que Issa Doumbia, Geny Catamo y Rodrigo Zalazar llevan dos cada uno. Ivan Fresneda lidera el apartado de asistencias con cuatro, y los porteros Kaique Pereira y Rui Silva suman entre ambos cuatro porterías a cero.

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Manchester United: Matheus Cunha es el máximo goleador con tres tantos, seguido de Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee y Bryan Mbeumo, con dos cada uno. Bruno Fernandes y Patrick Dorgu lideran el apartado de asistencias, con dos cada uno en los últimos diez partidos.

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