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Europa League
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Sparta Praga vs. Bournemouth hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Sparta Praga vs Bournemouth
Sparta Praga
Bournemouth
Europa League

En la Europa League, el Sparta de Praga se enfrenta al Bournemouth. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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Sp. Praga vs. Bournemouth: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
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El partido entre el Sp. Praga y el Bournemouth comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Sp. Praga vs. Bournemouth en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el Sparta de Praga y el Bournemouth se puede ver en directo en Alemania a través de RTL+. A continuación encontraréis toda la información sobre la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sp. Praga y el Bournemouth?

El Sparta de Praga llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente empató 0-0 con el Bohemians 1905 de Praga. Destaca el contundente triunfo por 5-1 ante el Slovacko, aunque queda empañado por la derrota copera por 0-2 frente al Banik Ostrava y la caída por 0-1 contra el Olympiacos de El Pireo en la Europa League. En total, el Sparta marcó seis goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Bournemouth llega en un estado de forma sobresaliente: ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales sin encajar un solo gol. En el más reciente venció 2-0 al Leeds United en la Premier League. Antes se impuso 3-0 al Aston Villa en la EFL Cup y 3-0 al AC Milan en la Europa League. En total, el Bournemouth marcó diez goles en ese periodo y no encajó ninguno.

SPP

SPP - Formulario

BOS
D0-0
OLY
L1-0
SLO
W5-1
BOS
L0-2
BOH
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BOU

BOU - Formulario

SUN
W2-0
MIL
W3-0
MUN
W0-3
AVL
W3-0
LEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/0
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Sp. Praga vs. Bournemouth: alineaciones

Sparta Praga contra Bournemouth alineaciones probables

Manager

  • B. Priske

Sp. Praga vs. Bournemouth: estado de forma

SPP

SPP - Formulario

BOS
D0-0
OLY
L1-0
SLO
W5-1
BOS
L0-2
BOH
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BOU

BOU - Formulario

SUN
W2-0
MIL
W3-0
MUN
W0-3
AVL
W3-0
LEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/0
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Sp. Praga vs. Bournemouth: balance de enfrentamientos directos

Sp. Praga vs. Bournemouth: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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