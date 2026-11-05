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La Europa League por televisión

Sparta de Praga vs. Bournemouth: hora del partido

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 epet Arena

El partido entre el Sparta de Praga y el Bournemouth comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Sparta de Praga vs. Bournemouth: ¿dónde ver el partido de hoy en directo por televisión y streaming?

El partido entre el Sparta de Praga y el Bournemouth se puede ver en directo en Alemania a través de RTL+. A continuación encontrará toda la información sobre la transmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sparta de Praga y el Bournemouth?

El Sparta de Praga llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente empató 0-0 con el Bohemians 1905 de Praga. Destaca en el lado positivo la contundente victoria por 5-1 ante el Slovacko, aunque queda matizada por la derrota por 0-2 en la copa frente al Banik Ostrava y la derrota por 0-1 en la Europa League ante el Olympiacos de El Pireo. En total, el Sparta marcó seis goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Bournemouth atraviesa un excelente momento y ganó sus últimos cinco partidos oficiales sin encajar un solo gol. En el más reciente derrotó por 2-0 al Leeds United en la Premier League. Antes se impuso por 3-0 al Aston Villa en la EFL Cup y por 3-0 al AC Milan en la Europa League. En total, el Bournemouth marcó diez goles y no encajó ninguno durante ese periodo.

Sparta de Praga vs. Bournemouth: alineaciones

Sparta de Praga vs. Bournemouth: estado de forma

Sparta de Praga vs. Bournemouth: balance de enfrentamientos directos

Sparta de Praga vs. Bournemouth: las clasificaciones