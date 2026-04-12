Spalletti: «La Juventus se ha librado de esa maldición... y nosotros lo hemos pagado caro en el partido de Copa»

Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, admitió que su equipo sufrió en la primera parte ante el Atalanta en la Serie A. Tras el descanso el partido cambió y los bianconeri lograron una victoria que mantiene vivas sus opciones de cuartos.

Spalletti declaró a «Sky Sport Italia»: «En la primera media hora sufrimos mucho porque el Atalanta es un buen equipo y no pudimos pasar el balón debido a su presión constante».



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«Nos limitamos a defender, pero en la segunda parte fue otro partido y jugamos de tú a tú. Suelen castigarnos por no marcar pese a dominar, pero esta vez fue al revés», añadió.

Así ocurrió en su última visita a Bérgamo, en febrero, cuando dominó en Copa Italia pero perdió 3-0.

Con este triunfo, la Juventus recortó a tres puntos su desventaja con el Milan, tercero, y superó provisionalmente al Como para ocupar el cuarto lugar, a la espera del duelo de Cesc Fàbregas contra el Inter el domingo.



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Spalletti reveló los entresijos del encuentro, diciendo: «Estos partidos valen más que tres puntos. Lamentablemente no estábamos en óptimas condiciones físicas: Kenan Yildiz y Francisco Conceição arrastraban problemas técnicos, los alineé para ver su respuesta y ambos estuvieron por debajo del nivel requerido; además, Toram también falló».

El entrenador admitió: «En la primera parte cometimos errores y no dejamos que Conceição aprovechara las bandas, su punto fuerte. Pero, tras ajustar el ritmo, la segunda parte fue otro partido».

Y añadió: «En la Copa pagamos caro nuestro mal partido. Esta noche nos hicieron correr de un lado a otro, perdimos la concentración y retrocedimos sin mantener la organización».

Y concluyó: «Este es nuestro punto débil; nuestra defensa a veces se repliega demasiado y queda acorralada, sobre todo ante un equipo con las características del Atalanta».



