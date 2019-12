Sorteo Europa League: Favoritismo para Sevilla, reto para el Getafe e incógnita para el Espanyol

Nuestro analista en fútbol internaciona, José David López, analiza las virtudes de Cluj, Ajax y Wolverhampton.

, y , han conocido sus rivales en dieciseisavos de final de la UEFA Europa y nuestro analista de fútbol internacional lo analiza todo al detalle y nos explica las virtudes y los defectos de Cluj, y Wolverhampton.

Cluj - Sevilla (25% - 75%)

Casi contra cualquier rival del sorteo, iba a sonar favorito el equipo hispalense, que saca pecho continental cuando se recuerda su palmarés intocable en la competición, pero si uno se agarra al caminar del equipo rumano en competiciones europeas este año, no parece tampoco un rival excesivamente sencillo y si uno a respetar claramente. Hace años que el equipo rumano fue capaz de meterse en la mismísima y los más vetustos del lugar recordarán cómo allí, goleando en la máxima competición, estaba el argentino Culio como referente. Muchos años después, el propio Culio regresó para ser protagonista en un Club que en verano rozó nuevamente esa gesta tras pasar nada menos que tres rondas ante Asatana-Maccabi Tel Aviv e incluso (ganándole 3-4 en Glasgow), pero no pudo en el asalto final ante el interesante Slavia de Praga. Castigado sin Champions pero con acceso a , los de Transilvania se asomaron con ilusión y siguieron compitiendo, siendo capaces de clasificarse segundos en un grupo donde, nuevamente, se cruzaron con el Celtic, pero donde eliminaron a y (para muchos, los dos favoritos previos).

Dirigidos por el mítico Dan Petrescu, son segundos en la Liga rumana actualmente y están aprovechando la dinámica positiva de su idea, bien apuntalada con el talento del veterano Deac, los goles del llegador Paun y del punta galo, Omrani, así como la aparición del joven centrocampista, Itu. Un equipo que atraviesa por todos los obstáculos que el fútbol moderno impuso a los clubes del este de Europa y que, desde su rol del ostracismo, lucha por reivindicarse con la alegría de quien nunca va a tener nada que perder en suelo europeo.

Getafe – Ajax (50% - 50%)

Escribir un análisis del Ajax hasta hace una semana, habría sido mucho más lúcido y brillante que hacerlo justo ahora tras el sorteo de Europa League. En apenas siete días, el proyecto de Ten Hag ha visto cómo se le escapaba el sueño de seguir siendo fuertes en Champions (tras caer en el duelo clave ante ) y, además, ha perdido sus dos últimos encuentros de (ante Willem II y AZ Alkmaar), que le han restado la ventaja que había sumado en el liderato, que ahora comparte. Todo, en una semana de caos que, en su caso, no hace sino evidenciar que la fuga masiva de sus talentos en verano (De Ligt, De Jong y hasta el fundamental Schone), le iban a penalizar. Realmente el club sabe que, desde su rol de equipo frágil en el concierto europeo por ser holandés y verse obligado a vender a sus estrellas, la mística lograda el pasado año no era real y perdurable en el tiempo, son eso, algo absolutamente mágico por la dificultad que la élite supone ahora mismo para clubes de países alejados del Top 5. Tanto lo sabía que, ya en verano, empezó a recomponerse en las previas de Champions, buscando soluciones medulares y en salida de balón, la faceta más golpeada con las ventas. El rumano Marin no funcionó en la creación, con lo que Tan Hag colocó en la medular a dos jugadores que, de inicio, son defensas centrales, Lisandro Martínez y Edson Álvarez, además de retrasar a Blind a la zaga de nuevo, ahora junto a un Veltman que el año pasado era un ‘parche’. En la destrucción medular, el equipo ganaba fuerza y amplitud, pero evidentemente, no mejoraba la transición ni la habilidad creativa, mermada y necesitada para mostrar una versión cercana a la del pasado. No ha llegado a ser tan solvente a pesar de, sinceramente, merecer mejores resultados en Champions ante y Valencia, a los que pudo destrozar en ambos partidos y a los que zarandeó (es más, ante los Blues, decisiones arbitrales muy difícil es de explicar, le penalizaron). Y pese al adiós de muchos, siguen Ziyech (el mejor y de nivel top), Tadic, Van De Beek, Promes, Neres y su alegría…

El Getafe, sin embargo, aparece como equipo especialmente dotado para minimizar esa versión ajaccied y, por la línea azulona en Europa y en Liga, claramente es un estímulo recibir a un ‘grande’ de la historia en el Coliseo y sentir, de verdad, que es Europa un lugar donde la ‘Era Bordalás’ debe mostrarse a todo el mundo como un proyecto brillante y capaz de todo. Más opciones de las que dice la historia y sólo algo mermadas por jugar el segundo partido en Ámsterdam.