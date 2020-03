Sorpresas, novedades y ausencias de la lista provisional de Queiroz

EDER ÁLVAREZ BALANTA: Se le perdió el rastro en la Selección tras el Mundial de 2014. Es la primera vez que Queiroz lo tiene en cuenta gracias a su buen momento en el Brujas, donde ha pasado a jugar como volante central. Su polifuncionalidad le da un plus para la lista oficial.

BERNARDO ESPINOSA: Lleva varios años esperando su oportunidad en la Selección. Ha tenido un par de llamados pero nunca ha llegado a debutar, al que espera cambiar en este ciclo.

JORMAN CAMPUZANO: Tuvo un largo proceso de adaptación en Boca y fue borrado del panorama de la Tricolor. Ahora que recuperó su nivel y que salió campeón de ha conquistado al Míster.

JHON CÓRDOBA: Ha estado en varios procesos juveniles de la Selección, pero nunca ha debutado en la Absoluta. Vive un gran momento en el Colonia de , donde ya marcado 11 goles a lo largo de la temporada.

AUSENCIAS

ALDAIR QUINTANA Y EDER CHAUX: Fueron las novedades en las primeras listas del Míster , quien los ha señalado por su estatura, edad y nivel como el prototipo que busca en el arquero para la Tricolor. Quintana no juega mucho en Nacional, mientras que Chaux es titular indiscutido en América, por lo que su ausencia no se explica mucho, salvo que no haya querido desarmar a la Mecha para la Libertadores.

ROGER MARTÍNEZ: Ha sido pieza fundamental para Queiroz, sobre todo en la pasada , sin embargo, por sus actos de indisciplina se quedó sin equipo y hasta ahora parece que va a volver a tener una oportunidad en América de Mexico.

STIVEN MENDOZA: La principal sopresa de la última lista para los amistosos de noviembre. Parece que su actuación no convenció al seleccionador nacional.

LUIS SUÁREZ: El samario la está rompiendo en el de la Segunda División de y desde hace varias semanas se viene hablando de su llamado a la Selección, máxime teniendo en cuenta que España está al acecho, aunque esto no motivó al profe para llamarlo.

JORGE CARRASCAL: Fue el mejor de Colombia y uno de los mejores del Torneo Preolímpico, donde destacó con goles, asistencias y magia, lo que llevó a varios sectores de la prensa y la hinchada a pedirlo para la Absoluta, pero para Queiroz todavía está muy biche.

LUIS DÍAZ: Un fijo en la era Queiroz y uno de sus jugadores preferidos, sin embargo, sufrió una dura lesión muscular que lo tendrá fuera de los campos varias semanas.