México, anfitrión del próximo Mundial, dio a conocer su lista preliminar de 55 jugadores. No incluye a Hirving Lozano, ex PSV y 75 veces internacional.

El extremo, que milita en el San Diego FC de Estados Unidos, fue excluido por motivos disciplinarios y falta de minutos. Tampoco entró en la lista Erick Gutiérrez, otro ex del PSV.

Lozano dejó el PSV para fichar por San Diego en enero de 2025, tras quedar relegado por lesiones en su segunda etapa en Eindhoven.

El delantero de 30 años no juega desde noviembre de 2025 y, en 34 partidos con San Diego, marcó 11 goles y dio 9 asistencias.

Aun así, la lista incluye varios nombres conocidos: el lateral izquierdo del AZ, Mateo Chávez, podría debutar en un Mundial pese a su escasa participación en Alkmaar.

También aparecen los exjugadores de la Eredivisie Edson Álvarez y Jorge Sánchez (Ajax), Richard Ledezma (PSV) y Santiago Giménez (Feyenoord).

El portero Guillermo Ochoa, de 40 años, podría disputar su sexto Mundial y ya acumula 152 partidos internacionales con México.