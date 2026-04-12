¡Sorpresa: Ronaldo sugiere que podría jugar el Mundial 2030!

El astro portugués Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr saudí, sugiere que podría seguir jugando varios años más e incluso participar en el Mundial 2030, pese a su edad.

A sus 41 años, el jugador mantiene un gran nivel con el club y considera alargar su carrera.

En una entrevista difundida por Fabrizio Romano en X, el capitán luso admitió: «No descarto jugar el Mundial 2030; si sigo marcando a los 41, quizá pueda competir cuatro años más».

La edición de 2030 se celebrará en Marruecos, Portugal y España, un aliciente más para ‘El Don’ para jugar el torneo ante su afición.

Sus palabras han generado polémica y entusiasmo, ya que sigue batiendo récords y manteniendo un alto nivel competitivo.

Nadie puede ignorar que es una de las mayores leyendas del fútbol, pues ostenta el récord de goles en la historia del deporte.

Su constancia y capacidad de superación lo convierten, para muchos, en el mejor de la historia.

Con 968 goles en su carrera, es el máximo goleador de la historia.

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