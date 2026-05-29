Sorpresa por la inclusión de un jugador con 23 partidos internacionales en la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial

Martijn Krabbendam duda de la presencia de Jurriën Timber en la lista final de la selección holandesa para el Mundial. El especialista no se sorprendería si el polivalente defensa del Arsenal se quedara fuera.

«Simplemente no me imagino que Timber vaya a ir», explica Krabbendam en el podcast VI Oranje. «No me lo puedo imaginar. Si llevas tanto tiempo sin jugar».

Timber, sin jugar desde marzo, viajó con el Arsenal a la final de la Champions contra el PSG. “Apenas se entrenó con el grupo y lo llevan por cortesía. Dudo que Arteta lo ponga, a menos que el PSG gane 4-0”.

«No me lo puedo imaginar. Llegas a una concentración así sin haber jugado ni un minuto», suspira el escéptico Krabbendam. «Quizá juegues contra Argelia, pero poco. Después, Uzbekistán. Y luego ya está el partido contra Japón».

“Entonces, ¿cuándo pondrás en forma a Timber?”, se pregunta en voz alta el seguidor de la selección holandesa de VI. “Eso es lo que me pregunto: ¿qué es más conveniente y qué es más inteligente?”.

Timber se perdió los amistosos de marzo ante Noruega y Ecuador, y su último partido con Holanda fue en noviembre, cuando vencieron 4-0 a Lituania.