Sorpresa... Guardiola, entre los tres candidatos para entrenar a la selección italiana

La posibilidad de que dimita Gennaro Gattuso, que no logró clasificar a Italia para el Mundial de este verano, ha desatado una oleada de rumores sobre posibles sustitutos.

Gabriel Gravina, presidente de la Federación Italiana, convocó una reunión de emergencia este jueves, en la que presentó su dimisión tras el fracaso en la clasificación para el Mundial.

Con la marcha de Gravina, las posibilidades de que Gattuso se mantenga en su cargo actual se han reducido considerablemente, lo que abre la puerta a la búsqueda de un nuevo entrenador.

El nuevo entrenador podría tomar las riendas este verano para iniciar un proyecto a largo plazo con la Azzurri, que debe empezar de cero tras muchos años de ausencia en el Mundial.

En este sentido, han comenzado las especulaciones en Italia sobre posibles sustitutos de Gattuso, cuyos días al frente del cuerpo técnico de la Azzurri parecen estar contados.

Dos nombres italianos suenan con fuerza para el puesto: Roberto Mancini y Antonio Conte, pero la gran sorpresa podría ser la llegada de otro entrenador.

Según el diario «La Gazzetta dello Sport», el tercer candidato, y quizá el más llamativo, es Pep Guardiola, cuyo futuro en el Manchester City está envuelto en el misterio.

Aunque la presencia de un entrenador extranjero en el banquillo de la selección italiana no es habitual, la idea no es imposible.

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