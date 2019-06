Sorpresa en Honduras ante el cambio de postura de Danilo Acosta

El nacido en San Pedro Sula desestimó representar al seleccionado catracho y se inclina por otro país con el que tiene nacionalidad: Estados Unidos.

La Selección hondureña sigue con sus días convulsos. A la eliminación en la fase de grupos en la , con la inesperada derrota frente a Curazao como el golpe más duro, se le sumó la negativa de un jugador que se mostraba prestó a representar a los Catrachos: Danilo Acosta.

El nacido en San Pedro Sula, de 21 años y que tiene la nacionalidad estadounidense, había sido convocado por Fabián Coito pero se echó atrás a la hora de firmar su vínculo con el seleccionado. Así, se inclina a representar al combinado norteamericano.

En torno a este tema, Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras, expuso su sorpresa frente a esta determinación. "Estuvimos trabajando para que pudiera jugar en el segundo partido, para el primero no era posible. Se paró el trámite porque él decidió no firmar la nota en la cual se solicita a la FIFA el cambio de federación. Están todos los documentos, nos pidieron más, los conseguimos inmediatamente. La US SOCCER colaboró con nosotros todo el tiempo, todo estaba listo, pero el día martes, decidió no firmar", reveló el directivo en declaraciones que recoge el sitio diez.hn.

Asimismo, Ramos relató como se dio la secuencia para su participación con Honduras y se mostró incrédulo: "No sé por qué cambió de opinión. El profesor Coito lo convocó, habló con él, por eso lo invitó a participar... Es un jugador Sub 23 también, pero cambió su decisión, contra eso no puedo hacer nada porque no podemos obligarlo. Él siguió en el grupo, pero va a retornar entre domingo y lunes. Ahora ya queda a decisión de él para que firme la nota, él la tiene, pero ahora también hay que ver si el profesor lo vuelve a tomar en cuenta".

"No sé si llamarle irresponsabilidad, hay cambios y situaciones. Cuando él llegó, hicimos todos los trámites, esperábamos tener algo antes de los partidos para que jugara, pero FIFA no estaba disponible. Ya teníamos arreglado para estar en el segundo o tercer juego de la Copa Oro", añadió Ramos.