Soria presentará el mismo equipo frente a Blooming

Club The Strongest

Club The Strongest

El DT boliviano no hará modificaciones en su equipo titular para el cotejo de este domingo contra el celeste, por el torneo boliviano.

Mauricio Soria no hará modificaciones en su once titular de The Strongest que este domingo recibirá la visita de Blooming, por la fecha 14 del campeonato boliviano.

El entrenador cochabambino decidió poner a los mismos hombres que la tarde del miércoles goleó por 4-0 a Destroyers, quedando a cuatro unidades del líder Wilstermann.

El artículo sigue a continuación

Durante los entrenamientos, Soria probó a los jugadores que estarán contra el celeste cruceño, existía la duda si contaba con Gabriel Valverde dentro del once inicial, pero al final se decidió poner a Maximiliano Ortiz en la línea defensiva.

El Tigre formará con: Daniel Vaca en el arco; Saul Torres, Fernando Marteli, Maximiliano Ortiz y Marvin Bejarano en la defensa; Raúl Castro, Diego Wayar, Wálter Veizaga y Ramiro Vaca en el mediocampo; Harold Reina junto a Jair Reinoso en la delantera.

Los atigrados son terceros en la tabla de posiciones con 25 puntos, un triunfo le permitirá acercarse más al líder Wilstermann que consiguió un punto en Santa Cruz para quedar con 28 unidades en la punta del Clausura.