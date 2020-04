¿Qué soluciones existen para retomar la Liga MX?

El avance de la pandemia de coronavirus reduce los posibles escenarios para reanudar la actividad en el Clausura 2020.

El avance de la pandemia de coronavirus ha hecho que la cuarentena se prolongue un poco más en , al menos hasta finales de abril. Esa es la razón por la que la Liga MX se mantendrá sin actividad y hace cada vez más incierto el desenlace del torneo Clausura 2020.

La idea es que el campeonato se reanude y se dispute con la menor cantidad de cambios, manteniendo en la medida de lo posible la naturaleza del Clausura 2020. Sin embargo, todos los posibles escenarios están condicionados a la evolución de la situación con el coronavirus.

Vale destacar que la no es la única que se ha encontrado con este dilema en medio de la pandemia, pues en Europa existen varios ejemplos de lo que podría suceder en México. Hay países en los que incluso ya se discute otorgarle el título al equipo que marcha líder.

En Goal hemos querido recopilar una serie de alternativas que podrían aplicarse en la Liga MX para culminar el Clausura 2020:

TORNEO LARGO EN 2021

Una de las soluciones es aprovechar lo que resta de año para que el Clausura 2020 se dispute con absoluta normalidad, respetando el calendario y los partidos pendientes. Es una propuesta viable y sobre todo razonable, pues se respetarían los tiempos para superar la pandemia. Eso sí: habría que sacrificar el Apertura 2020 y hacer un torneo largo el próximo año.

LIGUILLA CON LOS OCHO QUE SIGUEN VIVOS

Por cuestiones de tiempos, es un escenario que cada vez cobra mayor fuerza: dar por culmina la ronda regular e ir directo a la Liguilla con los ocho mejores clasificados. En ese sentido, , León, Santos, América, , Pumas, Tigres y Juárez serían los equipos que participarían en la Fiesta Grande, permitiendo culminar el Clausura 2020 en un plazo medianamente razonable.

DECLARAR CAMPEÓN AL LÍDER

Aunque para muchos resulta una medida injusta, pues lo natural es que un equipo sea campeón en el campo, lo cierto es que hay muchos países en Europa que estudian esta posibilidad. En se habla de otorgarle el título al Brujas sin necesidad de playoffs, mientras que en podría suceder lo mismo con el . En el caso de la Liga MX, el beneficiado sería Cruz Azul.

CANCELAR EL TORNEO

Si bien es la opción menos deseada, lo cierto es que no está para nada descartada. La situación con el coronavirus no es alentadora y viendo el comportamiento que ha tenido la pandemia en países vecinos, resulta una irresponsabilidad no tomar en cuenta el escenario de declarar nulo el campeonato y comenzar a prepararse para la próxima temporada.