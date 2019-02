Solskjaer se resigna: “No puedo hacer nada con Alexis Sánchez”

El técnico del Manchester United dejó ver su preocupación respecto al nivel que ha exhibido el chileno, especialmente en la derrota frente al PSG.

Alexis Sánchez vivió un partido para el olvido en la derrota del Manchester United por 2-0 ante el Paris Saint-Germain por los octavos de final de Champions League.

Los Diablos Rojos apostaron por el tridente ofensivo Lingard-Rashford-Martial, pero éste se desarmó por las lesiones. Ahí comenzó la pesadilla del chileno en el Teatro de los Sueños.

El Niño Maravilla ingresó a la cancha al filo del término de la primera parte en reemplazo del ex Leicester City, pero no supo responder a la confianza que le entregó el técnico Ole Gunnar Solskjaer. Se estableció como puntero izquierdo, apoyando el trabajo defensivo en la banda cuando Dani Alves subía, pero su participación fue escasa. Sus pobres números lo condenan.

El formado en Cobreloa tocó el balón 25 veces, no tuvo remates a portería, ni centros al área ni regates, ganó solo el 33,3 por ciento de sus duelos y dio 16 pases, uno más que el arquero David de Gea. De hecho, los medios ingleses fueron lapidarios con el oriundo de Tocopilla, quien no ha logrado convencer a la prensa desde que arribó a Old Trafford proveniente de Arsenal.

Su magra actuación tampoco pasó inadvertida por su entrenador, quien se mostró entregado y sin explicaciones a lo que pasa con el máximo artillero de La Roja.

“No puedo hacer nada con Alexis Sánchez. Cuando juega necesita encontrarse a sí mismo porque todos sabemos que hay un jugador de calidad ahí”, enfatizó el noruego tras el encuentro. “Debe encontrarse a sí mismo e intentar alcanzar su mejor nivel”, insistió.

“Lingard y Martial son jugadores importantes para nosotros y no los tuvimos en el segundo tiempo, por lo que nos faltó ritmo y movimiento”, añadió, mostrándose también esperanzado en el duelo de vuelta del próximo 6 de marzo en el Parque de Los Príncipes.

“Esta derrota no marca el fin de la temporada para nosotros. No podemos pensar que esto ya está acabado. Las montañas son para subirlas. Tenemos que creer en nosotros, hacer un gran partido en París y mejorar en todos los aspectos del juego”, cerró.

Por su parte, Ander Herrera consideró que el ingreso de Sánchez permitió que el equipo ganara combinaciones. "Creo que perdimos un poco de velocidad y ritmo con sus salidas (Lingard y Martial), pero ganamos algo de combinaciones con Alexis Sánchez y Juan Mata. Estábamos presionando bien y ellos no se sentían bien con el balón", indicó el español.

El próximo desafío que tendrá el United será el lunes cuando se enfrente a Chelsea por la quinta ronda de la FA Cup.