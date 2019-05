"Sólo Messi o Cristiano Ronaldo pueden reemplazar a Hazard en el Chelsea"

EXCLUSIVA: Wayne Bridge no está seguro de que los Blues puedan encontrar un reemplazo adecuado para el belga, en caso de que se marche al Real Madrid.

El exfutbolista inglés Wayne Bridge no cree que el sea capaz de reemplazar a Eden Hazard, cuyo futuro podría estar en el . De hecho, considera que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los únicos dos jugadores que podrían igualar su influencia con los Blues.



Hazard es uno de los principales objetivos del Real Madrid este verano y ya ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de mudarse al Santiago Bernabéu para jugar bajo las órdenes de su ídolo, Zinedine Zidane.



Goal entiende que el Chelsea pide 130 millones de euros para dejar salir a su estrella, mientras que el internacional belga está interesado en que el traspaso se realice cuanto antes.



Christian Pulisic pronto llegará a Stamford Bridge procedente del , que recibió 76 millones de euros por el internacional estadounidense, pero Bridge no está convencido de que nadie, salvo Ronaldo y Messi, pueda reemplazar a Hazard en Londres.

"Si el Chelsea pierde a Hazard, no sé cómo podrían reemplazarlo", le dijo a Goal. "No puedo pensar a quién firmarían porque Hazard es uno de los mejores jugadores del mundo. Creo que solo Messi o Ronaldo podrían reemplazarlo. Así que si lo pierden, no podrán reemplazarlo. Me encantaría ver a Hazard quedarse para ayudar al Chelsea a competir pero no sabemos qué pasará".



Por otro lado, Bridge está sorprendido de que Maurizio Sarri siga al frente del Chelsea, especialmente considerando las diversas controversias que han afectado la campaña, incluyendo el incidente con Kepa Arrizabalaga en la final de la Copa Carabao.

"Me sorprende que Sarri todavía esté en el Chelsea, para ser honesto", comentó. "Especialmente después de lo que sucedió con Kepa. Y además, los aficionados no están contentos con su estilo. Algo va a tener que cambiar, ya se verá en la ventana de mercado, pero hay que ver si la FIFA les permite fichar".



"¿Podría otro entrenador sacar más partido de los jugadores y convertirlos en un mejor equipo? Tal vez, pero no sé si podrían competir al nivel de o ", dudó. Y continuó: "Pep Guardiola mejora a los jugadores y el City sigue fichando jugadores de calidad, por lo que es difícil competir. El Liverpool lo está haciendo bien en este momento, pero el estilo de juego de City es increíble".



Ahora, con 38 años, Bridge se vio obligado a retirarse del fútbol en 2014 debido a un problema en la rodilla y dice que la vida después del fútbol profesional puede ser difícil, recomendando a los jugadores jóvenes que se preparen con anticipación y piensen qué querrán hacer después de colgar sus botas. "Se pasa de jugar al fútbol a no tener nada más que hacer que recoger a tus hijos y llevarlos a la escuela", señaló Bridge. "Si hay algo que me gustaría volver atrás y cambiar, habría sido tener algún otro interés fuera para después del fútbol. Ese es un consejo que le doy a los jóvenes futbolistas".

El artículo sigue a continuación

Wayne Bridge habló en Londres, por donde pasó la Gira oficial del Trofeo de la Premier League de Coca-Cola. Obtenga más información sobre el tour en https://www.coca-cola.co.uk/trophy-tour #TheOfficialTrophyTour