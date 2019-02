Solari, sobre Sergio Ramos: "Nosotros no especulamos con las tarjetas"

El técnico del Real Madrid defiende al capitán después del expediente abierto por UEFA por forzar la tarjeta ante el Ajax

Después de haber superado ocho días de máxima tensión, el Real Madrid vuelve a La Liga en un partido este domingo ante el Girona. Después del entrenamiento de este sábado, Santiago Solari compareció en rueda de prensa para analizar toda la actualidad del conjunto blanco:

¿Qué le parece la norma que castiga forzar la tarjeta amarilla?

“No hago yo las normas. No las hacemos nosotros”.

Renovaron Valverde y Simeone, ¿para cuándo Solari?

“Encantado por mis colegas. Estamos todos muy enfocados en el presente. El fútbol es el siguiente partido. Es verdad. Ahí tenemos las energías. El equipo está entrenando muy bien. Esperamos al partido de mañana, que es muy importante”.

¿Se siente perseguido por Tebas?

“Nosotros estamos perseguidos por el Sevilla, Atlético, Alavés. Y persiguiendo al Barcelona. Nos encantaría que nos persiguieran todos”.

¿Qué le parece la denuncia de La Liga al gesto de Gareth Bale?

“Me parece anecdótico. Le estamos dando demasiada trascendencia”.

¿Están preocupados por una sanción a Sergio Ramos?

“Especulaciones sobre montajes sugestivos no voy a hacer con respecto a lo que ha dicho Sergio. Dio las explicaciones pertinentes, y ha dicho a lo que se refería. Fue una pregunta capciosa. Tienen sus métodos y está bien, pero se ha explicado”.

¿Forzará tarjeta Ramos mañana para llegar ‘limpio’ al Clásico?

“No pensamos nunca en eso, sino en el partido. Esas especulaciones no las hacemos. Primero, a salir a ganar, y sólo a pensar en el Levante a partir del partido de mañana”.

La pregunta no fue capciosa. ¿Cree que Ramos forzó la tarjeta?

“A mí también me hizo gracia la pregunta. La acción se explica en sí misma. No hacen falta mayores especulaciones”.

¿Le gustaría renovar con el Real Madrid?

“He renovado hace tres meses. El vínculo más importante de todo profesional es siempre la voluntad y las ganas de venir cada día a dejar el máximo. Y hacerlo con todo el cariño y la voluntad del mundo”.

¿Es un buen momento para seguir recortando puntos al Barcelona?

“No depende sólo de nosotros. Es lo que está en nuestra mano. Lo nuestro es salir a las doce con ese estímulo de la competición y estar frescos pronto para hacer un gran partido y hacer nuestro trabajo. Que se levante temprano la afición para venir a animar”.

¿Cree que no hay que llenarle la mochila de piedras a Vinicius, como dice Ramos?

“Sí, es un chico que es jovencísimo y ha tenido una proyección en estos meses impresionante. Estamos todos contentos por él, y todos los compañeros le ayudan mucho. Tiene mucho mérito él, pero también el resto del equipo, por cómo le ha aconsejado y le sustenta. El mérito suyo no se lo vamos a quitar”.

¿Puede jugar Asensio en la derecha junto a Benzema y Vinicius?

“Marco puede jugar, y él lo sabe, en cualquier posición de ataque. Incluso como un medio ofensivo, por su talento y si además trabaja como está trabajando, porque ha trabajado muy fuerte en entrenos y partidos, también en el último. Fue un gol muy importante para él y para nosotros. Entregándose así puede jugar en cualquier posición ofensiva. Es muy talentoso. Estamos muy contentos con él”.