Solari: "¿Si me molesta que Isco no siga la línea de que el equipo sea protagonista? Bueno..."

El técnico fue bombardeado a preguntas por el malagueño, y en todas reaccionó destacando la implicación de la plantilla. Lo que se le discute al '22'

El Real Madrid visita el Wanda Metropolitano este sábado en un partido que viene condicionado porque el 'caso Isco' ha escrito dos capítulos más desde la disputa del Clásico el pasado miércoles. En rueda de prensa, el técnico madridista fue bombardeado a preguntas sobre el malagueño, pero el argentino, evasivo como nunca, apenas se limitó a destacar la implicación de todo el equipo. Justo lo que se le discute al '22' blanco, descartado por unas molestias en la espalda.

Condolencias por Sala y el incendio en la residencia del Flamengo

“Antes de nada, queremos mandar las condolencias para los familiares de Emiliano Sala y para todos los implicados y familiares por el incendio en Brasil”.

¿Cómo manejan el equilibrio físico-técnico-mental en estos partidos tan importantes?

“El equilibrio físico-técnico-mental lo trabajamos todos los días. Los jugadores trabajan duramente para poder aplicarlo a cada partido”.

¿Cree que Morata celebrara el gol si marca en el derbi?

“El respeto por el rival no tiene que ver con la expresión de las propias emociones”.

¿Es cierto que Isco se ha retirado del entrenamiento?

“Se retiró con molestias en la espalda. Lo valoraremos en el transcurso del día”.

¿Cómo está Vinicius tras conocer el incendio en la residencia del Flamengo?

“Está afectado. Es su casa. Es normal. Son noticias muy tristes para todos. Les enviamos todo nuestro cariño a todos los familiares”.

¿Cree que Isco no goza de las mismas oportunidades que sus compañeros?

“El futbolista profesional trabaja al 100% para estar al servicio del equipo. El equipo está muy bien, todos con muy buena predisposición para que el equipo sea el protagonista”.

¿En qué se parece y en qué se diferencia de Simeone?

“Las comparaciones son infructuosas siempre. Al Cholo lo aprecio y lo respeto. Hemos sido compañeros, ha sido mi entrenador en San Lorenzo y fue una bonita experiencia. Seguramente mañana será un muy bonito partido. Ellos compiten mucho y a nosotros también. Eso es seguro”.

Habla siempre de la importancia del equipo, ¿le molesta que mandase ese mensaje de Isco que no fuera en la misma dirección de que el equipo sea protagonista?

“Bueno...“

¿Ha hablado con Courtois sobre su recibimiento en el Metropolitano?

“La máxima presión es siempre un estímulo para el futbolista profesional. No lo contrario. Dicho esto, la alineación no la voy a dar. Era pregunta con trampa”.

¿Esperaba más de Asensio y Bale a estas alturas de temporada?

“Ambos están creciendo, están mejorando de sus lesiones. Todos sabemos lo que ambos pueden dar, y estamos muy contentos de que estén de vuelta. Están creciendo y con muy buena predisposición en entrenamientos y partidos”.

¿Cómo plantea el partido ante un equipo tan intenso como el Atlético?

“Son intensos, enérgicos y tácticos. Tendremos que poner nuestra energía y nuestro fútbol para ser protagonistas”.

No ha contestado sobre Isco, ¿tiene razón al decir que es discriminatorio?

“Creo que os he contestado siempre todas las preguntas en cada rueda de prensa. Siempre me pongo a vuestra disposición”.

¿Los 25 jugadores de su plantilla gozan de las mismas oportunidades?

“El fútbol es trabajar y poner el talento al servicio. Entrenar al 100% siempre, dándolo todo al entrenamiento, para estar disponible cuanto te toque jugar"

¿El equipo llega condicionado por el físico? ¿Hará rotaciones?

“Están muy bien, y es un placer verles no solamente jugar, sino también entrenar con esta predisposición y ganas y concentración. Se disfruta siempre. Creo que ellos están disfrutando también”.

¿Qué le parecen las declaraciones de Lucas diciendo que rechazó al Real Madrid?

“Cada uno tiene sus opiniones”.

¿Le molesta que pueda haber jugadores que no estén pensando en el equipo en este momento de la temporada?

“Creo que es al revés. Todos los jugadores piensan en el equipo, y todos están implicados. Eso es lo que se ve en los entrenamientos y en los partidos. Tenemos el foco en el partido, porque llegamos muy bien. La excepción es Llorente, con un problema en el aductor. Es muy bonito llegar con estas sensaciones, el calendario se pone divertidísimo. No por eso dejamos de ver lo inmediato, que e sun partido muy bonito, que tenemos que entrar focalizados, para poder hace run aprtido como ante el Barcelona, Girona o anteriores. Vamos con ese ímpetu”.