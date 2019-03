Solari: "No vine al Real Madrid en un momento tan difícil para rendirme"

El técnico madridista no tira la toalla y asegura que seguirá trabajando junto al equipo en lo que resta de temporada

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, ha comparecido en sala de prensa tras la dura eliminación del conjunto madridista, que cede el trono de Europa después de caer con estrépito ante el Ajax de Amsterdam (1-4).

No pudo ser a pesar del esfuerzo

“Estamos tristes, dolidos. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, pero claramente no nos ha servido”.

Las palabras de Carvajal

"Las declaraciones a pie de campo son siempre complicadas. Carvajal se le veía dolido durante el partido. A nadie le gusta perder, y menos a un equipo así ganador. Pero la temporada continúa. Hay una gran distancia en La Liga, pero tenemos que asumirlo con profesionalismo. El Real Madrid es más grande que todos los presentes, jugadores y entrenadores. Siempre vuelve y siempre vuelve más fuerte".

El extraño desarrollo del partido

“Han pasado muchísimas cosas hoy, con muchas alternativas, un partido largo. Entrar en detalles es algo complicado. Desde los cambios obligados en el primer tiempo, los palos, las ocasiones, su acierto, el VAR, infinidad de cosas… Tenéis más tiempo y más espacio para valorar vosotros”.

¿Se plantea su salida?

"¿Si me planteo dejar mi puesto? Yo no he venido aquí a asumir un momento tan difícil en el club para rendirme".

¿Sería justo su despido?

"¿Si sería justo que el club prescindiera de mí? No son valoraciones que deba hacer yo”.

Seguir con el día a día

“Mañana tenemos entrenamiento, y el fin de semana tenemos un partido de Liga. Todos tenemos la obligación por deber profesional y por el corazón que le debemos al equipo y dar lo mejor que tenemos cada uno para sacar esta situación adelante”.