Solari: "No son quejas, pero las reglas del VAR deben ser más claras"

El técnico del Real Madrid insiste en que salieron perjudicados ante la Real Sociedad, y regatea el 'caso Bale': "Lo solucionamos en la intimidad"

El Real Madrid recibe este miércoles al Leganés en la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, en la reedición de los atípicos cuartos de final de la pasada campaña. Una cita más que sensible para el equipo blanco después de los tropiezos consecutivos de principio de año. Santiago Solari repasó la actualidad del Real Madrid este martes en rueda de prensa:

¿Cómo afrontan el partido ante el Leganés?

“La ilusión es toda. Y la importancia que le damos a todas las competiciones. Tendremos que hacer una eliminatoria parecida a la que hicimos contra el Melilla. Ahora están casi todos los equipos de Primera y le debemos toda la atención, especialmente en los primeros minutos de partido. Hacemos nuestra autocrítica. Tenemos que ser más resolutivos en el último tercio”.

¿Qué le parecen las reflexiones de Modric tras caer ante la Real?

“Escuché otras cosas de Modric. Es un jugador muy elegante dentro y fuera del campo, por eso es el Balón de Oro. Todos somos el Real Madrid, y todos asumimos las responsabilidades”.

¿Está Brahim listo para jugar mañana?

“Veo a Brahim bien. Está feliz por estar en el Real Madrid. Ha hecho una muy buena elección de número. Dependerá del papeleo administrativo, imagino”.

¿Con las estadísticas goleadoras actuales piensan en fichar a un delantero en enero?

“Los números son los que son. Trabajamos para mejorarlo. Cristo es el del Castilla. Siempre que tenemos la oportunidad intentamos que los jugadores rompan la barrera, y creo que han debutado muchos a lo largo del año, siendo un año especialmente alegre en ese sentido. También por la juventud de los que están en el primer equipo. O los que siguen llegando, como Brahim. El gol es lo más difícil del fútbol, y trabajaremos para mejorar”.

¿Más motivación en Champions que en la Liga?

“Intentamos meterle toda nuestra energía a todos los partidos. Son muchos partidos a lo largo del año, con diferentes características. Pero mañana enfocamos en la Copa. Iniciamos bien y tenemos que seguir adelante. Buscaremos el título, como en el resto. Nos enfocamos en el partido de mañana. En empezar más enfocados y en estar más eficaces arriba”.

VAR se estrena en la Copa, ¿sigue confiando en su aplicación?

“Depende de que las reglas sean claras, más que en la tecnología. Si sabemos para qué se aplican, si se aplican siempre o no. Eso facilita el entendimiento para todos, no sólo para el futbolista, sino para todos. Me pasa como espectador. Lo están introduciendo y requiere tiempo. Mientras tanto, pasan cosas como la del otro día. No son quejas, sino defenderse, que es un legítimo derecho”.

¿Lo que más le gusta de su trabajo de entrenador?

“Es un trabajo maravilloso. En cualquier puesto, porque he estado en diversos puestos. Es un privilegio. Veo la misma dedicación en todo. Me fijo en los jardineros, y en cómo tienen todo aquí en Valdebebas. Es emocionante. Le ponen la misma dedicación que los jugadores en los partidos”.

¿Qué espera del Leganés?

“El Leganés es muy sólido, muy firme y muy competitivo. Tenemos que estar atentos a la velocidad, los contragolpes, ser certeros en ataque y aprovechar las ocasiones en ataque”.

¿Le gusta que Bale se marchase antes del final del partido?

“Son cosas que solucionamos en la intimidad”.

El artículo sigue a continuación

¿El discurso de Modric es exagerado?

“Disculpen a Luka el exabrupto [por decir que no pueden hacer esas cagadas]. No es su primer idioma tampoco. Pero es un jugador muy elegante, y me ha restado responsabilidad a mí. Aquí todo se arregla todos juntos. Todos trabajamos para hacerlo mejor posible y mejorar. Lo que dijo Luka con respecto a ser más certeros, estamos de acuerdo. También en estar más concentrados en los inicios de los partidos”.

¿Por qué más Champions que Ligas?

“Mañana jugamos en la Copa del Rey. Vamos a salir a darlo todo en esta competición”.

¿Tiene competencia para opinar en los fichajes del club?

“No me compete a mí explicar la política de fichajes del club. Somos los que somos y trabajamos para mejorar cada día”.