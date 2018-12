Solari: "Hoy Bale se comió todo: redes, focos, tribunas, escenarios..."

El técnico argentino analizó la clasificación del Real Madrid para la final del Mundial de Clubes.

Santiago Solari analizó la clasificación del Real Madrid para la final del Mundial de Clubes tras vencer por 1-3 al Kashima Antlers con una sensacional actuación de Gareth Bale, que marcó iun hat-trick en la victoria de los merengues.

¿Cómo vio la derrota de River ante Al Ain?

“River tiene su festejo bien merecido por la Libertadores. No pudieron pasar a la final, pero la copa la tienen allí”

Dijo de Bale que “tenía que comerse el escenario”. ¿Es el Bale que quiere en su Madrid?

“Hoy Bale se ha comido todo: las redes, los focos, las tribunas, los escenarios... Ha demostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Estamos muy contentos, y él también. Que se vuelva a comer las redes el sábado. Ha sido un trabajo muy sólido de todo el equipo de todas formas. Hemos tomado la cita de hoy poniendo la cabeza con la cabeza en la cita de hoy. No es fácil. A ver si repetimos dentro de tres días”.

¿Qué hay que hacer para ver esta versión de Gareth Bale?

“El fútbol que desarrollan los futbolistas dependen de ellos. Los que estamos alrededor tratamos de ser útiles, dependiendo del rol de cada uno. Pero al final el último responsable siempre es el futbolista. Hay veces que tardan más o menos en encontrarse con uno mismo. Bale le ha dado ya alegrías grandes al madridismo, siendo determinante en momentos muy importantes, con el gol, que es lo más importante en el fútbol. A todos nos encanta el gol, y Gareth lo tiene”.

¿Qué le pareció la actuación de Marcos Llorente?

“Fue una actuación genial de Llorente. No tuvo la oportunidad de jugar mucho los últimos años, pero él juega como sí lo hubiera estado haciendo. Es fácil de decir, pero difícil de hacer. Estamos muy contentos por él. Casemiro jugó veinte minutos hoy, necesita ganar minutos para estar en forma. Son buenos para él”.

¿Le preocupa medirse a Al Ain después de que ganasen a River?

“No me preocupa, pero sí espero que puedan ser competitivos. Nadie llega a la final si no compiten bien. Marcaron goles y batieron al campeón de Nueva Zelanda, a River Plate… Se lo merecen. Vamos a tener que ser tan competitivos como hoy si queremos ganar”.

¿Qué cambió en Marcelo para una actuación tan buena hoy?

“Normal que fuera irregular por la suma de lesiones. Necesita continuidad para agarrar la forma poco a poco. Es difícil. Ha competido varios partidos seguidos. Esperamos verlo mejor todavía. Hoy fue una muy buena versión, pero ojalá que sea todavía mejor. Tiene que seguir empujando y esforzarse más. En ataque, y yo me encargaré de que lo haga también en defensa. Hoy fue determinante arriba. Ha sufrido con estas lesiones”.

¿Por qué jugó Asensio si estaba ‘tocado’?

“No me arrepiento de que haya jugado. Son cosas que suceden. No tenía nada. Estaba limpio. Entró y estuvo bien hasta que no pudo más. Hay que ponderar lo que tiene con estudios, esperamos que no tenga nada porque es un jugador importante. Es una pena que hoy tuviera que salir”.

¿Cómo afronta estos torneos ante rivales tan diferentes entre sí?

“No sé si podemos hablar de sorpresas en los Mundialitos. Porque son ya muchas sorpresas en los últimos años. En todas las confederaciones siempre se piensa que las otras serán débiles, pero aquí todos los equipos son buenos, muy buenos o excelentes”.

¿Qué le parece la carrera de Marcelo Gallardo en River?

“Estoy muy contento por él. Hemos sido compañeros, transpirado juntos, en una época hermosa de River. Está teniendo una fantástica carrera allí. Me alegro por él, por Enzo y por todos ellos”.

¿Espera este tipo de actuaciones de Bale?

“Estamos todos esperando este tipo de actuaciones de Bale. Cada vez que jugamos. No es fácil marcar tres goles cada partido, pero no es sólo los goles, sino la implicación. Y él la tuvo en los últimos partidos. Hoy fue perfecto. Peor lo fue porque estuvo comprometido antes”.