Solari cuenta con Marcelo, que no baja los brazos ante su reciente condición de suplente

Lejos de convertirse en una causa perdida, en el Real Madrid ven una reacción positiva en el ‘12’. “Su comportamiento es intachable”, dice Solari

Sergio Reguilón ha adelantado a Marcelo como lateral izquierdo titular del Real Madrid. Solari no lo ha reconocido en público. No debe hacerlo. Pero sus decisiones hablan por sí solas: mientras el español ha sido titular en los últimos cuatro partidos blancos –incluidos los dos de La Liga ante el Betis y el Sevilla-, el brasileño ha jugado apenas 90 minutos de 360 posibles en este mismo tiempo. Y fue además en Butarque después de un 3-0 en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Un balance impropio para un jugador de la talla de Marcelo, considerado como uno de los mejores laterales izquierdo del mundo en los últimos años.

Las motivaciones de Solari para haber tomado semejante decisión son claras. Este miércoles en rueda de prensa, el técnico argentino las explicó sin tener que decirlo expresamente: “¿Quién es el lateral izquierdo titular? Cada partido es un partido nuevo y diferente […] La competencia interna y externa es muy sana, y parte fundamental en el fútbol. Que todos sientan que puedan jugar, y que todos sientan también que puedan perderlo. Eso hace que la competencia sea real y sea bonita”. La clásica situación de un ‘titular’ en baja forma que pierde su puesto en favor de un jugador que viene lanzado desde segunda línea. Ni más ni menos, según pudo contrastar Goal. Razones puramente deportivas que han estado a los ojos de todos, además.

No obstante, no es la primera vez que Solari sigue esta ‘filosofía’ desde que llegó al banquillo del Real Madrid. De ahí la ‘revolución de los cojones’ que está en marcha. Y los Lucas Vázquez, Vinicius, Fede Valverde o el propio Reguilón se han beneficiado de esta clara apuesta por parte del técnico argentino. En el otro lado de la balanza están Isco, y ahora también Marcelo. Aunque, eso sí, la diferencia entre ambos casos es sensible.

Por un lado, desde el exterior, la causa de Isco parece perdida. Dos meses después de caerse de la convocatoria en Roma, ya no se cuestiona a Solari por el malagueño en rueda de prensa. Cada comparecencia ha traído consigo la misma e insípida respuesta por parte del técnico: “Tengo a 24-25 jugadores en plantilla y la parte más desagradable de mi puesto es decidir quién juega”. Sin más explicaciones. Claro que, eso sí, cada vez que el malagueño ha saltado al campo -especialmente con la titularidad que disfrutó en Butarque-, Solari se ha cargado de razones ante los que discutían la permanente ausencia del ‘22’. A la larga, no ha necesitado decir una palabra más alta que la otra para que el debate quede zanjado. A día de hoy, aunque suene extraño por su talento y por su trayectoria, Isco no está ni tampoco se le espera desde los círculos madridistas.

Mientras tanto, eso sí, la causa de Marcelo no presenta los mismos síntomas. Sólo hace falta escuchar el cariño que le brindó Solari en la rueda de prensa de este miércoles al explicar la suplencia de Marcelo: “Es indudable su amor por el club y su compromiso, su alegría a la hora de entrenarse. Y su comportamiento es intachable. Luego soy yo el que hace las alineaciones, y tengo que tratar de elegir a los que corresponde en cada partido”. Según ha podido confirmar Goal de distintas fuentes autorizadas, dentro de los muros de Valdebebas la respuesta de Marcelo a su suplencia ha sido positiva, aun con la lógica resignación y rabia por no jugar. “Está entrenando fuerte. Está metido, como los demás”, explican a Goal. El primer e indiscutible ingrediente para cualquiera que quiera ganarse el puesto de titular en el fútbol.

Y el reflejo más claro de lo que sucede en la intimidad es la actitud que ha adoptado el brasileño de puertas hacia fuera, sin ir más lejos. Y es que en los partidos que se ha quedado en el banquillo, se ha visto cómo Marcelo era uno de los primeros en celebrar los goles o en alentar a sus compañeros. Está enchufado. Está comprometido, como decía Solari. Está responsabilizado con su situación. Y por eso Solari cuenta a día de hoy con él. El primero en reconocerle su trayectoria ha sido siempre su propio técnico, de hecho: “Es el lateral más laureado de los últimos diez años”, dijo recientemente en rueda de prensa también.

Esta situación recuerda de alguna manera a la de Keylor Navas, por otra parte. Otro jugador que ha perdido su titularidad, y que sin embargo no ha dejado nunca de entrenar al nivel que acostumbraba, según pudo saber Goal. Al nivel que demanda la exigencia del club. Y de ahí, no obstante, las buenas actuaciones del costarricense recientemente ante Leganés o Betis, mientras que Courtois estaba lesionado en la enfermería. A día de hoy, el ‘caso Marcelo’ se asemeja más al del portero tico que al de Isco. Aunque como en todo, será el tiempo el que acabe poniendo a cada uno en su lugar.