Solari, contra las cuerdas: el Real Madrid medita despedirle antes del final de temporada

Enfado mayúsculo en el club blanco por esta ruinosa última semana. El técnico no seguirá en 2019-20 y se valora incluso su continuidad inmediata

La de este martes fue una noche de decepción en el Real Madrid. Y le ha seguido una mañana de miércoles de mucha tensión. El equipo blanco ha dicho adiós a las tres competiciones en apenas siete días, en su propio estadio, y –a excepción del primer Clásico en Copa- demostrando una falta de recursos futbolísticos y de voluntad que se antoja impropia del tricampeón de Europa. Lo que ha transformado el mayúsculo enfado y la lógica desilusión en auténtica preocupación por el devenir del club hasta final de temporada, cuando quedan todavía 12 jornadas y el conjunto blanco está más lejos del liderato que de la cuarta plaza que ocupa el Getafe (a seis puntos de distancia). Es por ello que, según ha podido saber Goal, Solari podría ser despedido incluso antes del final de temporada.

Tal y como ya había publicado Goal este mismo miércoles por la mañana, la pasada noche fue muy larga en el Real Madrid. Y una de las conclusiones a las que se llegó es que Solari no continuaría en el banquillo merengue la próxima campaña. Tomada esa decisión, según pudo saber Goal, se valoraba este mismo miércoles por la mañana en el seno del Real Madrid si la mejor opción para el devenir del equipo es que el técnico argentino continúe a los mandos, o que sea relevado ya de su cargo. La posibilidad de que Solari renuncie por su cuenta está descartada, después de que el propio entrenador se manifestase así públicamente.

“La dinámica ha sido tremenda”, reconocen a Goal fuentes autorizadas del Real Madrid, que no pueden esconder su malestar ni su zozobra por lo vivido en estos últimos siete días. Así las cosas, a mediodía del miércoles, todas las opciones están aún sobre la mesa, y se valora todo tipo de soluciones al alcance para le banquillo, no sólo mirando hacia los entrenadores de la casa sino también a los de fuera, con una intención sobrevolando todas ellas: buscar una reacción ante semejante desplome táctico, técnico y emocional en un tiempo récord. Si hay una respuesta que pueda satisfacer esta demanda, se articulará, aunque ello signifique una segunda destitución en los banquillos en una misma campaña.

Mientras tanto, el equipo blanco ha completado hoy su sesión matutina de entrenamiento con caras largas y con una incertidumbre latente a su vez, según pudo saber Goal. La expectativa entre todos los miembros del staff que compone el primer equipo es máxima. A todos los niveles son conscientes de la crisis abierta esta semana, y todos están a la espera de noticias sobre la continuidad o no de Santiago Solari. El técnico, el primero de todos, obviamente. El Valladolid espera este domingo en la siguiente jornada de La Liga. Pero queda un mundo hasta entonces. No obstante, no se descarta siquiera que en el banquillo del estadio José Zorrilla se siente el que sería el tercer entrenador blanco del curso.