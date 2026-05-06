Sneijder, entusiasmado tras la clasificación del Arsenal para la final de la Liga de Campeones: «¡Se merece una estatua!»

El Arsenal alcanza su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, un logro que Wesley Sneijder califica de enorme. El analista de Ziggo Sport propone un homenaje a Mikel Arteta tras la victoria por 1-0 sobre el Atlético de Madrid.

«No me cansaré de repetirlo, amigos. Arteta se merece una estatua», afirmó Sneijder tras el Arsenal-Atlético. «Es una hazaña increíble llegar a la final con este equipo y dejar atrás a todos los grandes del mundo».

Clarence Seedorf, analista de Amazon Prime, destaca la conexión entre jugadores y afición en el Emirates: «Fue como una sinfonía; se transmitían energía mutuamente».

Wayne Rooney admira el camino del Arsenal hacia la final, pero advierte: «La euforia es exagerada; celebren solo tras ganar la final».

Poco después, Ian Wright, exdelantero del Arsenal, responde a través de X: «Disfrutadlo, aficionados del Arsenal. Habrá mucha policía, ¡pero no os detengan! El fútbol vive de momentos, y este es enorme».

Alan Shearer elogia al Arsenal en Amazon Prime: «Lucharon por cada balón y, cuando llegó la ocasión, marcaron. El equipo lo dio todo y eso bastó para llegar a Budapest».

Theo Walcott, exextremo del club del norte de Londres, recuerda la última vez que el Arsenal llegó a la final de la Liga de Campeones: «Algunas personas ni siquiera habían nacido entonces. ¿Podrá el Arsenal ganar la final? Quizá este año pueda conseguirlo».