El Liverpool vivió una noche negra: cayó 2-0 ante el París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Champions y puede dar gracias de que no fuera peor. Mohamed Salah, en sus últimas semanas con el club, ni siquiera fue titular.

El delantero, en sus últimas semanas en el club, comenzó en el banquillo por decisión del técnico Arne Slot, quien optó por una defensa de cinco para contener al PSG.

La estrategia no funcionó del todo: el PSG dominó y el 2-0 final dejó un regusto amargo. El Liverpool aún puede alcanzar las semifinales, pero deberá mostrar otra cara el próximo martes.

En los últimos minutos, con el 2-0 ya fijado, Slot realizó múltiples cambios: Ekitike, Wirtz, Kerkez y Szoboszlai salieron para dar paso a Gakpo, Isak, Robertson y Jones.

Aun así, Salah no entró y acaparó los focos. Antes, el delantero (33) había criticado a Slot por marginarlo, lo que generó polémica en la prensa inglesa; tras hablar, se le readmitió.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong y Ryan Gravenberch fueron titulares, pero el trío neerlandés, como todo Liverpool, sufrió en París y ve la semifinal lejos.

Por cierto, Guus Hiddink no cree que Slot deba explicaciones a Salah. «Quizá se pueda intentarlo una vez más con él», añade Wim Kieft en Ziggo Sport. «No hay base, pero podría ser un resurgimiento. Aunque Salah lo sabe: se acerca el final de su carrera. Te resistes un poco más, porque es una cuestión de orgullo. Y no estás acostumbrado a que te dejen atrás».