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Liga de Campeones
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Slavia de Praga vs. Arsenal FC hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Slavia Praga vs Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga de Campeones

El Slavia de Praga se enfrenta al Arsenal FC en la Champions League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y por streaming?

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MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Sl. Praga vs. FC Arsenal: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Fortuna Arena

El partido entre Sl. Praga y FC Arsenal comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sl. Praga vs. FC Arsenal hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre Slavia Praga y el FC Arsenal se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Sl. Praga y FC Arsenal?

El Slavia Praga llega a este partido con un balance dispar: en sus últimos cinco encuentros oficiales sumó dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante el FK Jablonec en la liga checa. Antes había derrotado al Brno por 4-0 en la Copa, mientras que en la Champions League registró un empate 2-2 ante el Fenerbahçe.

El FC Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Los Gunners ganaron recientemente por 1-0 en el campo del FC Liverpool en la Premier League. Antes vencieron por 2-0 al Everton y por 1-0 a domicilio al Nottingham Forest. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó seis goles y encajó tres.

SLP

SLP - Formulario

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
W4-0
JAB
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

NFO
W0-1
FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sl. Praga vs. FC Arsenal: alineaciones

Slavia Praga contra Arsenal alineaciones

4-2-3-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakO. KubiakO. KubiakT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekD. ZimaD. ZimaD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekD. MosesD. MosesM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielPiero HincapiéPiero HincapiéM. MerinoM. MerinoN. MaduekeN. MaduekeMartín ZubimendiMartín ZubimendiD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Slavia Praga

Once inicial

Arsenal

Suplentes

Manager

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta
Slavia Praga

Lesiones y suspensiones

Arsenal

Sl. Praga vs. FC Arsenal: estado de forma

SLP

SLP - Formulario

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
W4-0
JAB
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

NFO
W0-1
FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sl. Praga vs. FC Arsenal: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga de Campeones
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
F
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
F
Liga de Campeones
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
F
1Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Sl. Praga vs. FC Arsenal: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
W
W
W
W
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
W
D
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
431074+310
D
W
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
7
ComoComoCOM
4301115+69
W
W
L
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
L
W
W
W
9
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
D
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
421196+37
D
W
W
L
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
D
W
L
W
15
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
16
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
420246-26
W
L
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
41212205
D
W
L
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
W
D
L
D
22
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
24
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
RB LeipzigRB LeipzigRBL
411238-54
D
L
W
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
410358-33
L
W
L
L
28
FC OportoFC OportoPOR
410336-33
W
L
L
L
29
LensLensRCL
410338-53
L
L
L
W
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
31
AEK AtenasAEK AtenasAEK
4103511-63
L
L
L
W
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
L
D
L
L
34
VikingVikingVIK
4013510-51
L
L
D
L
35
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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