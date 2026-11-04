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La UEFA Champions League en televisión

Sl. Praga vs. FC Arsenal: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

El partido entre Sl. Praga y FC Arsenal comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sl. Praga vs. FC Arsenal hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre Slavia Praga y el FC Arsenal se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Sl. Praga y FC Arsenal?

El Slavia Praga llega a este partido con un balance dispar: en sus últimos cinco encuentros oficiales sumó dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante el FK Jablonec en la liga checa. Antes había derrotado al Brno por 4-0 en la Copa, mientras que en la Champions League registró un empate 2-2 ante el Fenerbahçe.

El FC Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Los Gunners ganaron recientemente por 1-0 en el campo del FC Liverpool en la Premier League. Antes vencieron por 2-0 al Everton y por 1-0 a domicilio al Nottingham Forest. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó seis goles y encajó tres.

Sl. Praga vs. FC Arsenal: alineaciones

Sl. Praga vs. FC Arsenal: estado de forma

Sl. Praga vs. FC Arsenal: balance de enfrentamientos directos

Sl. Praga vs. FC Arsenal: las clasificaciones