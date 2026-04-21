Sky Sports informa de última hora sobre el futuro de Arne Slot en el Liverpool

Sky Sports informó este martes que Arne Slot seguirá como entrenador del Liverpool la próxima temporada. El club cree que la fase de clasificación para la Liga de Campeones justifica su continuidad.

El domingo, el Liverpool ganó el derbi de Merseyside 2-1 gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk en el último segundo.

Gracias a la derrota del Chelsea 0-1 ante el Manchester United el sábado, los Reds le sacan siete puntos al sexto.

Como los cinco primeros de la Premier League se clasifican para la Champions, Slot se mantiene, según Sky Sports.

«Ha sido una temporada decepcionante, pero también de transición. Hubo muchos cambios en la plantilla y el objetivo mínimo era la clasificación para la Champions, logro que se consiguió», concluye el medio.