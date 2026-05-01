Sjoerd Mossou ha perdido la fe en Wout Weghorst y propone un sustituto mejor para la selección holandesa: «Diez veces mejor»

En el podcastde fútbol delAD del viernes, Sjoerd Mossou critica el juego de Wout Weghorst. Le sorprende que el delantero del Ajax se plantee como opción seria para el Mundial.

Weghorst, de 33 años, parece casi seguro como suplente en la lista de Ronald Koeman para el Mundial. Mossou lo analizó en el partido contra el NAC Breda (0-2) y no le impresionó.

Reconoce que, por su personalidad, le gustaría verlo en el Mundial, pero técnicamente tiene dudas.

«Si miras a Weghorst esta temporada... ¿Eso no puede ser en la selección holandesa? Hablando en serio. Sé que Koeman es leal a sus jugadores y que Weghorst irá como suplente. Es un motor en los entrenamientos, ya lo sé todo».

«Pero de un delantero de la selección holandesa, que va a un Mundial, se puede esperar algo más de calidad», reflexiona en voz alta.

Recuerda que ante el NAC le marcaron dos centrocampistas: «Se lo comieron sin esfuerzo. Contra el decimoseptimo de la Eredivisie casi no hizo nada bien; y eso se repite toda la temporada».

Aun así, Mossou considera que hay otros delanteros holandeses más útiles. «¿Quién es mejor en el juego aéreo ofensivo, Virgil van Dijk o Wout Weghorst? Si buscas un rematador de cabeza en la delantera en la fase final, Virgil van Dijk es diez veces mejor. Tenemos suficientes centrales, así que siempre puede quedarse atrás. Tampoco lo veo claro en ese papel para los últimos minutos».