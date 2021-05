Sir Elton John premió a Francisco Sierralta tras el ascenso del Watford

Una connotada visita tuvieron los jugadores de Watford tras la victoria que consiguieron ante Swansea por 2-0, gracias a los tantos de Andre Gray e Isaac Success. Luego de disputar el último encuentro de la Championship, el legendario cantante y compositor británico Elton John, otrora presidente y propietario del club durante su ascenso de la Cuarta a la Primera División en las décadas de 1970 y 1980, pasó a felicitar a la escuadra que jugará el próximo curso en la Premier League tras disfrutar junto a sus hijos -Zachary y Elijah- el triunfo número 27 de la temporada de los Hornets.

Guests don't get much more special than this.



