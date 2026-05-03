Sir Alex Ferguson fue ingresado en el hospital por precaución justo antes del partido entre el Manchester United y el Liverpool

Sir Alex Ferguson tuvo que dejar Old Trafford justo antes del partido Manchester United-Liverpool. Según medios ingleses, el exentrenador fue llevado al hospital por precaución.

El escocés se sintió indispuesto justo antes del clásico y, tras ser atendido en el lugar, se decidió su traslado al hospital como medida de precaución.

Según el periodista Ben Jacobs, de TalkSPORT, ya está en casa recuperándose. Por ahora se desconoce qué le ocurrió.

Ferguson, de 84 años, es uno de los mejores entrenadores de la historia, gracias a su exitosa etapa en el Manchester United.

Dirigió al club entre 1986 y 2013 y conquistó dos Ligas de Campeones y trece ligas.