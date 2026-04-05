Sin lugar a dudas... La estrella del Barcelona rechaza al Arsenal y la Liga Saudí

Según un informe periodístico, una de las estrellas del Barcelona rechazó una oferta millonaria de la liga saudí «Roshen» e insistió en quedarse en el Camp Nou.

Según Alfredo Martínez, destacado periodista de la emisora española «Onda Cero», la estrella de La Roja y del Barça, Dani Olmo, rechazó fichar por el Al-Qadisiyah saudí.

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El Al-Qadisiyah estaba dispuesto a presentar una oferta oficial al Barcelona, por un valor de hasta 60 millones de euros, a cambio de los servicios de Olmo, tentando al jugador con un contrato de cuatro años y un salario neto anual de 9,5 millones de euros.

Pero la estrella española zanjó la cuestión con un rotundo «no». La oferta del Al-Qadisiyah no fue la única que llegó a la mesa de Olmo últimamente; también recibió ofertas de grandes clubes de la Premier League, como el Arsenal, además de clubes de la Ligue 1.

Todas las ofertas recibieron la misma respuesta: «Olmo solo piensa en seguir en el Barça».

Olmo está rindiendo a un buen nivel con el equipo catalán y contribuyó de manera decisiva el sábado a la victoria sobre el Atlético de Madrid (2-1) en la Liga, donde asistió a su compañero Marcus Rashford en el primer gol.