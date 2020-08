Sin Gareth Bale en Manchester: Hombre clave en 3 de las 4 últimas Champions

El galés no ha entrado en la convocatoria de Zidane y se perderá el duelo decisivo en la Champions, la competición en la que ha sido más importante.

Gareth Bale ni ha viajado con el a Manchester para el duelo de octavos de final de la UEFA que marcará el futuro europeo de los blancos esta temporada. El partido ante el City deja claro que Zinedine Zidane no cuenta ya con el galés, que se perderá un duelo trascendental de la competición donde más ha brillado como merengue.

El propio técnico explicó que el jugador había pedido no jugar: "Se dicen muchas cosas, tenemos una relación personal buena. Él ha preferido no jugar, el resto es entre él y yo. No ha venido por algo personal suyo. Es una conversación entre él y yo y no voy a desvelar nada. Es jugador del Madrid. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir. Estamos concentrados únicamente en el partido de mañana".

El 11 ha sido un jugador extremadamente irregular en el club blanco pero ha tenido la habilidad de aparecer en momentos decisivos en la máxima competición europea. No en vano, Bale fue decisivo en las Champions de 2014, 2016 y 2018 y sólo tuvo un papel secundario en la de 2017, precisamente la más especial a nivel sentimental al disputarse la final ante la en Cardiff, su ciudad natal.

2014: La prórroga de la Décima

En la Champions 2013-14, Bale, que ya marcó el gol de la victoria en la final de la ante el , hizo el 1-2 que remontaba la final de la Décima ante el en la prórroga en Lisboa y antes ya había tenido un papel destacado durante todo el torneo.

2016: Su mejor final y gol decisivo en la semi

La de 2016, la primera a las órdenes de Zinedine Zidane, fue posiblemente la mejor Champions a nivel de juego de Bale. El ex del marcó el gol que metió a los blancos en la final precisamente ante el . En la final, otra vez ante el Atleti, fue el mejor jugador blanco y marcó uno de los tantos de la tanda, el tercero antes de que Juanfran fallara y Cristiano Ronaldo marcara el decisivo quinto.

2018: Una aparición salvadora y estelar

Tras ser suplente en la final de 2017, Zidane tampoco le dio la titularidad en la final de 2018. Era evidente que la BBC se apagaba pero el galés protagonizó la que posiblemente fue su última gran noche decidiendo la final con un doblete saliendo desde el banquillo. Bale marcó el 1-2 con una chilena que ya ha pasado a la historia como uno de los mejores tantos de la historia de la competición. Después sentenció con el tercero aprovechando un error de Karius.

Tras el partido, Bale, que se acababa de reivindicar, dejó ver que quería marcharse si no cambiaba su creciente rol de suplente. La salida de Cristiano Ronaldo le volvió a dar galones pero no estuvo a la altura y ha ido desapareciendo del equipo hasta el punto que Zidane prefiere jugarse la vida en Europa sin él a pesar de su estrella en la Champions. Su futuro está cada vez más fuera del Real Madrid, ya no son sólo pitadas o sensaciones, los hechos lo demuestran.