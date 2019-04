Sin Dembélé: el último tren de Coutinho pasa por el Barcelona - Manchester United

El ha confirmado el once para recibir al en el Camp Nou, por la vuelta de los cuartos de final de la . En ese sentido, Ernesto Valverde ha desvelado la gran duda que había en la previa al encuentro continental: Coutinho está entre los titulares, mientras que Ousmane Dembélé ocupará un lugar en el banquillo de suplentes. Un encuentro que podría suponer la última gran oportunidad para el brasileño: con Dembélé recuperado, se espera que Valverde comience a decantarse por el galo para el tramo final de la campaña. Eso, siempre y cuando el ex del no tenga algo para objetar dentro del campo...

Coutinho estará acompañado por Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Busquets, Rakitic, Messi y Luis Suárez. La otra duda podría haberse planteado en el lateral derecho, lugar que le pertenecerá a Roberto y no a Semedo, como se podía haber especulado. Los suplentes son Cillessen, Semedo, Dembélé, Malcom, Arturo Vidal, Samuel Umtiti y Carles Aleñá.

Dembélé era el gran enigma en la delantera del Barcelona. El delantero francés venía de regresar a los terrenos de juego en El Alcoraz, donde jugó como titular y fue reemplazado en la segunda parte del empate sin goles ante el . "Es una posibilidad que Dembélé sea titular. Está en condiciones de participar, pero no sé hasta qué punto para jugar los 90 minutos", había dicho Valverde el lunes en rueda de prensa. "Completó unos 60 minutos. Teníamos pensado menos, pero se encontró bien. La idea era que estuviese disponible para este partido", agregaba. Finalmente, será una opción para la segunda parte.

El conjunto azulgrana intentará pasar la barrera que supuso la Ronda de 8 en las últimas cuatro temporadas, cuando cayó dos veces contra el , una con la y la última contra la . Los líderes de llegan a este compromiso tras el empate sin goles frente al Huesca, por el certamen doméstico.

En el United, destaca la ausencia de Matic y de Lukaku en el once inicial, que está compuesto por De Gea, Jones, Lindelof, Smalling, Young, Fred, McTominay, Pogba, Lingard, Martial y Rashford. Son suplentes Romero, Dalot, Andreas, Matic, Mata, Alexis y Lukaku.

