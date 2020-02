Sin barba ni bigote: Isco revoluciona las redes con su nuevo look

Son muchos los usuarios de Internet que comentan el cambio de imagen del malagueño. ¿Tiene un parecido a Solari?

Isco Alarcón es titular este sábado en el Ciutat de , donde el juega ante el con la intención de ganar y recuperar el liderato de , propiedad ahora mismo del FC (ganó 5-0 al ). Sin embargo, en la previa al compromiso frente a los granotas, lo más comentado en Internet está siendo el nuevo look que muestra el mediocampista malagueño. Sin la barba ni el bigote que lucía últimamente, el internacional español ha revolucionado las redes y más de uno le ve un parecido con Santiago Solari, ex jugador y ex entrenador de los blancos.

Lleva un filtro o algo encima no? Es imposible que esta cosa sea Isco. pic.twitter.com/QzxPcKyG9R — Ménez (@MenezRM) February 22, 2020

¡NUEVO LOOK! 😱



No, no es Solari, es Isco Alarcón sin barba ni bigote pic.twitter.com/BdNq24MYoc — Analistas (@_Analistas) February 22, 2020

Psicólogo: el Isco Solari no existe El Isco Solari pic.twitter.com/t00wW4melC — Andres Mariles (@andreshit07) February 22, 2020

Sin ofender eh, pero me estoy despollando porque Isco sin barba es el mismísimo Pablo Pineda. pic.twitter.com/A1DWO1z5jN — Berto Rei (@BertoGaliza_) February 22, 2020

Desde cuando Isco se ha convertido en Solari? Se explicaría su nivel actual. pic.twitter.com/ICruJV0Xra — Albert Domínguez (@albeeert_5) February 22, 2020

Isco ha mutado en Solari al pasar por el barbero. pic.twitter.com/7VrZOE5hvb — Alex Porcel (@AlexPorest) February 22, 2020