Vuelven Vidal y Griezmann en el Villamarin; Messi, falso nueve

Setién da entrada al chileno y a Junior Firpo en un once sin el sancionado Piqué pero en el que regresa Griezmann.

ANÁLISIS

Quique Setién sigue dosificando su plantilla, mermada tras el mercado invernal y ya de por sí al límite tras las largas recuperaciones que Luis Suárez y Ousmane Dembélé tienen de sus lesiones. En el Benito Villamarín mantiene a Leo Messi, que arrastra molestias desde hace algunas semanas, pero da descanso a Jordi Alba y a Ansu Fati, con mucha continuidad en el once recientemente, para mantener el 4-3-3 otro partido más.

De esta forma el frente de ataque queda configurado por Antoine Griezmann, que regresa al once tras ser suplente en San Mamés, Leo Messi, que como en Bilbao volverá a ejercer de falso nueve, y Sergi Roberto, que formará en el extremo derecho. En la zona de construcción también hay cambios pues regresa Arturo Vidal, que acompañará a Frenkie De Jong y Sergio Busquets, intocables en la sala de máquinas azulgrana.

La defensa, por otra parte, es inédita y finalmente Junior Firpo formarán en los laterales y Clémente Lenglet y Samuel Umtiti, en el eje de una zaga que no puede contar con Gerard Piqué por sanción. En puerta, sigue sin haber sorpresas y Marc-André Ter Stegen intentará mantener la portería a cero. El debe hoy confirmar con este once que lo de San Mamés, como proclamaron tanto el entrenador y los jugadores, fue una derrota positiva. No ganar hoy significará lo contrario.