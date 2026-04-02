Simon Mignolet, a sus 38 años, ha anunciado que colgará las botas al final de esta temporada. El portero, que jugó seis temporadas en el Liverpool, ha disputado un total de 755 partidos a lo largo de su carrera.

A los diecinueve años, el portero debutó en el Sint Truiden belga. Mignolet jugó allí cuatro temporadas antes de dar el salto a la Premier League por 2,5 millones de euros.

Tras dos temporadas en el Sunderland, Mignolet fichó por el Liverpool en un traspaso de 10 millones de euros. Acabó disputando 204 partidos con los Reds. En 2019 ganó la Liga de Campeones con el Liverpool, lo que supone uno de los momentos más destacados de su carrera.

Tras su paso por el Liverpool, el portero regresó a Bélgica, donde fichó por el Club Brujas. Allí se convirtió, en las últimas siete temporadas, en una figura clave de una etapa llena de éxitos, con cuatro títulos de liga y una copa como principales trofeos. Además, ganó a título personal la Bota de Oro y fue elegido cinco veces mejor portero de Bélgica.

Como internacional, permaneció durante mucho tiempo a la sombra de Thibaut Courtois. En once años, Mignolet acumuló 35 partidos internacionales con los Diablos Rojos.

El portero no desaparece por completo del mundo del fútbol. Se incorporará a la Federación Belga de Fútbol, donde ocupará un puesto directivo dentro del departamento deportivo de los Diablos Rojos.