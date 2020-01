Simeone: "El cariño de la gente fortalece mi ilusión del día a día"

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa ante el derbi madrileño ante el Leganés

Se esperaba su puesta en escena después de la eliminación de Copa. Dicho y hecho. Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa ante el derbi madrileño ante el y lo hizo para mostrar su convencimiento en la capacidad de reacción de sus jugadores y en asumir que la crítica, justa, debe ser parte de un escenario donde el Atlético debe reaccionar.

Cuestionado sobre las críticas, Simeone comentó: "Está claro que venimos de dos derrotas difíciles, de toda la crítica justa que pueda aparecer. Estoy convencido de mis futbolistas, armamos una plantilla importante con unos futbolistas que van a responder a los objetivos y no me muevo del partido a partido, eso nos genera pelear por lo que queremos. No vamos a cambiar en ese sentido. Hay que atender y aceptar cuando loas críticas son justas y trabajar para ganar el próximo partido con un rival que viene haciendo las cosas muy bien", dijo.

Sobre el Trending Topic de las últimas horas, donde los seguidores del Atleti respaldaban al argentino con el hagstagh "CholoTequeremos", Simeone dijo: "No lo había visto, me lo comentaron la gente de prensa, todo lo que sea natural es de agradecer. El carió espontáneo de la gente fortalece la seguridad y la ilusión que siempre tengo en el día a día en el club".

Acerca del nivel de la plantilla y de los resultados, comentó: "Siempre podemos dar más todos, entrenadores, jugadores... El regreso de Lemar, Costa volverá... Intentamos acercarnos a los Camello, Iván Saponjic debutó el otro día, Joao Félix... Por situaciones de gol hemos estado siempre en el mismo nivel, hasta en los partidos que perdimos tuvimos situaciones de gol, debemos ser más contundentes, pero aparece cuando hay más confianza y tranquilidad".

Sobre el estilo del equipo y su falta de contundencia, alegó: "Nos ocupa siempre buscar el nivel, potenciar lo que tenemos. Antes no generábamos tantas situaciones de gol ni teníamos el fútbol asociativo de ahora. Es cierto que éramos más contundentes. Este equipo necesita otra forma de juego y en ese camino estamos. En la transición". Además, añadió que "lo que tiene que decirle al grupo, se lo digo en privado en el vestuario".

Cholo Simeone pudo contar con el lateral inglés Trippier después de que Arias cayese lesionado tras el partido de León. Aunque no está descartado para el duelo contra el Leganés, Thomas Lemar no estuvo en la ciudad deportiva colchonera, aquejado de una gastroenteritis. Es seria duda para el choque del domingo.