Simeone: "Ya no cuentan las palabras, cuentan lo hechos. Mañana, a las 16.15"

El técnico argentino enfatiza su mantra del partido a partido y enfoca toda su energía en ganar el duelo ante el Elche tras el tropiezo del Barça

Visto y no visto. Diego Pablo Simeone despachó una rueda de prensa realmente breve en la previa del duelo ante el Elche. El técnico argentino reconoció que vio el pinchazo del Barcelona ante el Granada, pero no quiso pronunciarse sobre el tropezón azulgrana. Respecto a su equipo, Simeone comentó que sigue aferrado al partido a partido y que "ya no es momento de palabras, sino de hechos, Mañana, Elche, a las 16.15", aseguró.

¿Qué supone ser líder de la Liga?

"Pensar en el partido que viene. Es un final apretado con cuatro equopos en tres puntos. Sólo hay que pensar en el partido que tenemos y queremos llegar de la menor manera física y mentalmente. Confío en los futbolistas"

¿Le sorprendió la derrota del Barcelona ante el Granada?

"Es novedoso y hace bien al fútbol español cómo está esta Liga. La posibilidad de que haya muchos equipos compitiendo por ganar es mejor. Tanto el Sevilla, como el Madrid, el Barcelona o nosotros estamos inmersos en una opción a cuatro y está claro que el partido a partido toma aún más importancia"

¿Pudo ver el partido del Barcelona, considera el resultado un chute de moral para el Atlético?

"Vi el final del partido, los últimos quince o veinte minutos, pero lo único que me ocupa es volcar la energía en el partido ante el Elche. Las palabras no cuentan y sólo cuentan los hechos. Mañana a las 16.15 horas".

Felicidades por su cumpleaños ¿sería un fracaso no ganar esta Liga?

"Te agradezco por la primera caricia por felicitarme el cumpleaños. Y la segunda, como soy una persona positiva no pienso en cosas negativas".

¿Cuándo hay más presión, cuando se juega primero que el rival o cuando se juega después?

"Depende. Cuando te toca jugar después y ellos han ganado hay presión, es difícil. Es pensar en lo que uno debe hacer. Eso es lo único"

¿Cómo se cuentra Héctor Herrera?

"Tanto Héctor como el resto de jugadores están bien, trabajando fuerte, ya sean 5 minutos o 93 minutos".

¿Está afectando la presión al Atlético de Madrid? ¿Se ha preocupado más del tema psicológico esta semana?

"Me ocupo de preparar el partido en general. Y en general es todo, en el partido y en la vida"

Se ha ganado un partido a domiclio de los últimos seis ¿es el momento de cambiar la racha?

"Es verdad que los partidos que nos tocó estuvimos cerco de ganarlos, pero más allá de la intermitencia el equipo compitió cerca del objetivo. Mañana tenemos un partido contra un equipo contra un rival que está necesitado y tendremos que llevarlo donde nos interesa llevarlo.