Simeone y los cánticos a Morata: "La opinión es respetable, pero yo busco jugadores para el equipo"

El técnico ha sido claro respecto a los cánticos contra el delantero del Chelsea, posible fichaje rojiblanco. "Pueden opinar lo que quieran"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha valorado los cánticos contra Álvaro Morata que parte de la afición rojiblanca le ha dedicado durante la victoria ante el Getafe (2-0).

"La opinión de la afición siempre es respetable y pueden opinar lo que deseen. Yo busco jugadores que le sirvan al equipo y al club", ha señalado el 'Cholo' con contundencia.

También ha hablado con mucha claridad sobre Thomas, que está atravesando un gran momento de forma: "Es un jugador extraordinario. Si hubiera llegado del Manchester United o el Manchester City y el moreno de su piel, estaríamos hablando de un jugador espléndido, fantástico; pero como viene del club, es un jugador bueno. Para mí lo tomo como si hubiera llegado de cualquiera de estos equipos. Para mí es fantástico y extraordinario".

Otro de los protagonistas del encuentro ha sido Víctor Mollejo, que ha vuelto a tener minutos y a punto ha estado de anotar un golazo: "Siempre nos alegra la participación de los jóvenes. Siempre dije que no me perdonaría no sacar chicos de la cantera, y año tras año han ido saliendo: Thomas, Saúl, Koke, Lucas... Y ahora estos chicos que aprovechan estos minutos, Borja Garcés, Montero, Mollejo... Ojalá mantenga el equilibrio para seguir creciendo en un futuro".

Para acabar, Simeone ha destacado el papel de todos los jugadores y la manera en la que están superando las lesiones y los contratiempos: "Desde que empezó enero, salvo el partido contra el Espanyol, todos los partidos hemos jugado bien, generamos, tenemos buena transición defensa - ataque, nos posicionamos en campo rival mucho tiempo, no retrocedemos cuando marcamos como solíamos hacer. La semana que viene esperamos recuperar lesionados. Con 12 jugadores de campo, los chicos nos echan una mano, y seguimos compitiendo de la mejor manera".