Simeone y el gol anulado a Morata: "Si quieren creer que un jugador de 1'87 puede caer de esa manera, créanlo"

El técnico rojiblanco confía en que el VAR mejore, pero no está de acuerdo con el tanto anulado esta noche

Diego Pablo Simeone ha comparecido en rueda de prensa tras la brillante victoria de su equipo ante la Juventus (2-0) para poner en valor lo realizado por sus jugadores, además de reconocer que "ha tenido huevos" para poner a Diego Costa y Koke tras sus problemas físicos y criticar el gol anulado a Morata.

El técnico argentino sigue confiando en que el VAR mejore, a pesar de no salir satisfecho con la acción de Morata: "Esperemos que el VAR se ajuste y ayude a todos, pero si quieren creer que un jugador de 1'87 se puede caer de esa manera, créanlo".

Simeone ha sido protagonista por realizar un llamativo gesto aludiendo a los testículos tras el primer gol, algo que ha explicado ante la prensa: "La verdad que sentí el gesto, porque poner a Koke y Diego Costa cuando llevaban un mes sin jugar, es de tener huevos. Y los tuve. Y salió bien".

Eso sí, el argentino tiene claro que el valor de esta victoria es del equipo: "Me siento muy bien por los futbolistas, porque representan el sentir lo que es el Atlético. Claro que me voy feliz, porque se juega de una manera. Y no vamos a cambiar. Tengo la suerte de que muchos jugadores van detrás de mi idea, se entregan, el equipo les hace mejores. Estamos en un equipo que para jugar contra los poderosos hay que jugar en equipo".

Para acabar, Simeone ha reconocido que habló con Correa, Lemar y Morata para hacerles saber que iban a ser los cambios que entraran ante la Juventus: "Los junté a Lemar, Morata y Correa y les dije que iban a jugar porque Costa y Koke no estaban para 90 minutos. Entraron los tres muy bien y jugaron en equipo. Eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, y hoy lo volvimos a hacer", ha concluido.