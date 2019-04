Simeone y el futuro de Diego Costa: "Buscaremos lo mejor para todos"

El técnico valoró la situación del equipo en lo que resta de Liga y el futuro de algunos jugadores de la actual plantilla.

Diego Simeone analizó cómo afronta el la visita del Real al Wanda Metropolitano, un duelo en el que si no ganan dirán adió a todas sus opciones por pero también valoró el futuro de alguno de sus jugadores ahora que se acerca el final de la presente temporada.

"El tema no lo toqué, me preguntaron. Es una Liga en la que compiten Madrid y y no hay ni frustración ni fracaso, miramos a nosotros mismos, a dónde vamos... Siempre hemos buscado estar más cerca de ganar, soy el primero en exigirnos y criticarnos. Me alegra que el Atlético esté más exigido en estos años, habla muy bien del club de los jugadores y tenemos que seguir sosteniéndolo a la espera de que Madrid o Barcelona no tengan su año, aunque es complicado que fallen los dos a la vez", comentó.

¿Seguirá Diego Costa?: "Las situaciones que uno va buscando cuando están terminando la temporada y después de que termine la temporada hasta que volvemos a entrenar en pretemporada pueden pasar mil cosas, representantes clubes, jugadores, intenciones, pensamientos, llamadas... y entre todo eso está el club para trabajar en consecuencia de lo que sea mejor para todos".

El futuro de Filipe: "Hablar de Filipe, Juanfan, Godín... es muy difícil porque han dado el corazón y la vida la club y siguen compitiendo para ser tenidos en cuenta. Al final de temporada buscaremos lo mejor para cada uno y para el club".

Interés de otros clubes en Rodrigo: "No me preocupa, que se hable de que futbolistas importantes sean queridos por los poderosos económicamente habla muy bien del trabajo que hacemos. Rodrigo de los que han venido es el que más rápido se involucró en la necesidad del equipo, seguimos trabajando en lo que el pueda mejorar y porque entiendo que si mejora su velocidad de juego al equipo le irá mejor. Tiene un montón de cosas importantes: es noble ,quiere mejorar, está sumando a todo lo que traía y es bueno porque para ser completo hay que mirar a todos lados, no sólo a lo que se tiene delante".

La mejoría de Correa: "En principio, siempre digo lo mismo, que nunca se sabe cuando termina una temporada quienes van a terminar siguiendo o no, uno siempre tiene una idea habla con el club y en consecuencia el club con los representantes e los futbolistas trabajan en lo qeu les conviene a cada una de las partes. Correa hace mucho tiempo que está con nosotros ha crecido muchísimo como futbolista, ha incorporado una posición que no es su lugar, porque él es delantero y en la competencia que tiene dentro del equipo intentamos buscar no perder sus características de juego, que él se ocupe y preocupe por mejorar en un costado como hizo en la derecha, es un jugador más, nos da verticalidad, cambio de pase, nos da a veces situaciones positivas o negativas en cuanto a la pérdida de la pelota, pero asume riesgos para tomar decisiones, creo que más allá que no ha hecho muchos goles en LaLiga, esta temporada con el gol es de lo mejor que tenemos y como cambio de un partido es un jugador determinante, porque entra con un paso muy fuerte. Ya lo ha mostrado desde que ha estado con nosotros, pero este año ha mejorado muchísimo la continuidad en los 90 minutos que años anteriores posiblemente le costaba mas".