Simeone sobre si el Atlético de Madrid es candidato o favorito: "No debe confundirnos"

Simeone habló en la previa del Atlético de Madrid vs. Lokomotiv de Moscú en la Champions analizando varios aspectos de la actualidad rojiblanca.

Diego Simeone compareción en la previa del encuentro de Champions donde explicó que "conociendo la Champions y los jugadores que tenemos, que han competido muchos años en esta competición, sabemos que este torneo no te espera. El partido es muy importante, ante un rival que trabaja muy bien lo táctico, buen contragolpe y tendremos que estar atentos a sostener el ataque y tratar de hacer daño. Lo hicimos bien en Moscú, no pudimos concretar y será duro. No nos van a ceder nada".

Al respecto de lo comentado durante la semana tras su triunfo frente al Barça de si el Atleti es candidato al título o ya es favorito, Simeone fue rotundo: "Se están haciendo las cosas bien y cuando eso pasa, todo lo que nos rodea y todo lo que nos observa opina en relación con lo que el equipo puede demostrar. Pero no debe confundirnos, ni nos puede entusiasmar ni llevar a un estado que no debemos tener. No entiendo otra manera que no sea pensar en el partido a partido, lo cual no quita para que haya otras pretensiones. En la vida y en el futbol, lo único que importa es lo que va a pasar mañana, lo de pasado mañana no sabemos cómo será.

Diferencias entre Liga y Champions

Simeone explicó por qué se ve a un Atleti distinto en ambas competiciones: "No lo preparamos diferente, lo preparamos con el mismo objetivo, que es ganar. En Liga nos sale mejor y en Champions sufrimos más por lo que dicen los resultados…"

Muchos jugadores han crecido con Simeone

Sobre el estado de forma de algunos de sus jugadores y el cambio que hubo, explicó el técnico rojiblanco que "cuando buscamos Mario era para algo que está sucediendo, tardamos más de lo pensado, pero es una consecuencia. Ya lo probamos el año pasado en casa del con Felipe cerrando y con Saúl abierto… Cuando vimos a Mario pensamos siempre en esta alternativa que hoy hace de manera muy buena, está siendo muy importante para dar salida y para sostener al equipo y además libera a los de las bandas, Lodi, Carrasco, Vitolo, Saúll.. Y también a Trippier, que tiene un recorrido más concreto, con menor ansiedad ante las pérdida de la pelota para luego cumplir con las tareas defensivas y Llorente también potenció el crecimiento. Muchos futbolistas han crecido desde el curso pasado, como Herrera, Lemar, ojalá lo pueda demostrar, lo van a ver…"