Simeone, sobre la eliminación del Madrid: “A los que ven poco fútbol les sorprenden esos resultados”

El entrenador del Atlético cree que en la Champions “todos los equipos han crecido y hay mucha competencia”.

En la previa del partido ante el Leganés, Diego Simeone se sentó frente al micrófono y, luego de “saludar a todas las mujeres presentes y del mundo en su día”, afirmó que no le llamó la atención la eliminación del Real Madrid y del PSG en la Champions League: “No me sorprende porque todos los equipos han crecido y hay mucha competencia. A los que ven poco fútbol les sorprenden más esos resultados, a los que más fútbol vemos nos sorprenden menos”.

Morata se resiente de una molestia en el brazo izquierdo

Todas las noticias del Atlético

El entrenador del Atlético de Madrid, en la rueda de prensa, se refirió también a otros temas de actualidad.

El presente de Solari: “No me parece justo opinar ahora como no me preguntaron cuando las cosas le iban bien. Si tiene algo que decirme o yo a él, lo haremos por teléfono”.

El artículo sigue a continuación

Leganés, su próximo rival: “A mí, el Leganés me gusta, el trabajo de Pellegrino es fantástico. Ya lo había hecho bien en otros equipos, y una vez más ha logrado generar un compromiso en sus futbolistas para jugar a lo que le hace bien al equipo. Tengo un gran respeto por los entrenadores que consiguen eso”.

Las mujeres en el fútbol: “Quedan muchas cosas por mejorar, estamos en pleno crecimiento, hay un futuro enorme y nosotros estamos muy orgullosos de nuestras chicas del Atlético. Ojalá todos los clubes importantes tengan también equipos”.

El tan discutido VAR: “Entiendo vuestra preocupación y atención a los detalles del martes, pero estamos pensando en el partido de mañana. Tenemos que hacer un partido importante, y luego ya pensaremos en esas cosas que no podemos controlar”.