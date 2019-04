Simeone, sobre Costa: "Los problemas de familia se resuelven en familia"

Costa entrenó de nuevo con sus compañeros

De manual. Diego Pablo Simeone cortó de raíz todo tipo de polémica con Diego Costa. Si en el día de ayer se filtraba la noticia de que Diego Costa se había negado a entrenar con los compañeros, hoy el técnico rojiblanco zanjó el asunto, explicando que todo se ha solucionado y que es un tema de régimen interno, que se ha solucionado de puertas para adentro. Simeone quiere que Costa, que hoy se ha entrenado con total normalidad con los compañeros, siga la próxima campaña como delantero rojiblanco. "Es una situación interna, que la resolvimos en el día de ayer y hoy Diego Costa está entrenando con naturalidad, como lo ha hecho siempre", dijo Cholo. Es decir, refrendó su postura de hace unas horas, durante su entrevista en Goal, donde alabó a Costa.

Al ser preguntado de nuevo, comentó: "Lo he explicado varias veces. No cambio lo que pienso sobre Costa. Considero que no tuvo una buena temporada por las lesiones y no tuvo regularidad, no tengo ninguna duda de que toda la rebeldía y todo el jugador que es, volverá a hacerlo bien. Es muy competitivo, no pudo tener este año continuidad y ahora está sancionado. Pero conociéndole, todo esto le va a hacer rebelarse. La pretemporada que viene encontraré un Costa con ilusión y con hambre" y después volvió a añadir "Que los jugadores se queden a día de hoy no se puede cerrar. Cualquier jugador puede tener la posibilidad de salir. Pero si queremos competir con los mejores, tenemos que tener a los que nos pueden hacer crecer como club"

"Creo que fui claro. Como todo tema interno, está resuelto de puertas para adentro. Costa está entrenando como siempre Es un tema interno y lo resolvemos internamente. En la familia cuando pasan cosas, no le vas contando lo que pasa dentro a la gente que pasa por la calle y no conoces", explicó por última vez

Sobre el partido ante el , comentó: "Ante el Eibar será un partido duro, presionan de la mejor manera en campo contrario, te ahogan la salida intentando que cometas errores. Y trabajaremos en consecuencia de preparar un partido contra un equipo fuerte""