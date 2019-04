Simeone se resigna: "Es imposible que el Barcelona falle"

"Seguro que el Barcelona no va a fallar y el sábado será campeón", dijo el preparador argentino en el 'flash interview' de BeIn Sports.

Diego Simeone, entrenador del , se mostró resignado con la posibilidad de robarle el título de al . Según El Cholo, "es imposible" que los catalanes fallen en su intento de obtener su título doméstico número 26.

"Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, que es ganar y seguir hasta el final, hasta que no tengamos oportunidades. Aunque el Barcelona ha hecho una gran temporada y seguro que no va a fallar y el sábado será campeón", dijo el preparador argentino en el 'flash interview' de BeIn Sports. "Según cómo quieras ver las cosas. Yo siempre las veo del lado optimista, así que estoy contento. Si no puedes ser primero hay que ser segundo", reconoció más tarde en la rueda de prensa.

Por otro lado, analizó: "Nosotros hicimos un gran partido, que controlamos en la mayor parte del encuentro y que al final nos pudimos llevar; una victoria que necesitábamos. Fue un partido muy bonito de ver para el espectador, con cinco goles. Ellos fueron muy contundentes en las veces que llegaron y nosotros, también".

Consultado sobre si le alegró especialmente el gol de Ángel Correa, Simeone dijo que "no sólo el de Ángel, también el de Morata, que fue una gran jugada elaborada, y el de Antoine, con un gran centro de Lemar, que creció mucho". Sobre el jugador francés que llegó del Monaco, apuntó: "Lemar se está preocupando de querer mejorar. Tiene condiciones y una técnica y velocidad que seguramente podamos aprovechar en el futuro".

En cuanto al futuro de Antoine Griezmann, delantero y estrella del equipo, señaló: "A Griezmann lo necesitamos. Es un jugador importantísimo para el presente y futuro del club. Es capitán y esperemos que lo sea la que viene, que seguro será igual de competitiva que ésta".

Si de delanteros se trata, Simeone dijo también que "Kalinic, con muy pocos minutos, siempre tiene predisposición y compromiso con el grupo".

Por su parte, el propio Griezmann se ilusiona con ser campeón de Liga con el Atlético. Aunque no en la actual temporada, cuando el Barcelona tiene todo servido en bandeja para celebrar el título el próximo sábado contra el . Y es que, pese a la victoria de los colchoneros 3-2 sobre el , los culés siguen estando a sólo un triunfo de cantar el alirón.

"Si no se puede quedar primeros pues segundos... Un día por qué no podemos ser nosotros los primeros...", se preguntó el ex jugador de la , autor del segundo gol del Atlético en la noche del Wanda Metropolitano, el que supuso el 2-1 parcial para los de Simeone. "El objetivo es ganar todos los partidos que nos quedan. Hemos disfrutado de un buen fútbol y hemos estado a un gran nivel", agregó.

Álvaro Morata fue un poco más optimista y dijo que "sabemos que está difícil pero tenemos que sacar todos los puntos posibles y defender esta camiseta".

Marcelino García Toral atendió también a los medios y se quejó del calendario, diciendo que "no es una excusa pero es una realidad... Cuando tenemos un partido cada tres días nos cuesta meternos. El Atleti tuvo cuatro días...".

Además, analizó: "Siempre que se pierde hay tristeza... Y más de la forma que perdimos nosotros. El Atleti tuvo mucha eficacia. Recuerdo los goles y un remate cruzado de Griezmann. El fútbol es así.... Es la primera vez que encajamos tres goles esta temporada así que algo hemos hecho peor que otras veces".

"Por supuesto que los partidos pesan pero no es excusa. Nos estamos jugando cosas muy bonitas producto del trabajo. Nos vamos con una derrota dolorosa. Si hubiéramos mostrado eficacia defensiva habríamos sacado algún punto. No teníamos previsto encajar tres goles... Si eso sucedía tendríamos muchas posibilidades de perder", agregó.

En cuanto a la sustitución de Gonçalo Guedes en la segunda parte, comentó: "Guedes tenía molestias en el gemelo en el descanso. Se quejó y dio sensación incluso de cojera. Hablamos con los médicos y evitamos riesgos".